Lewica złożyła projekt w sprawie klauzuli sumienia. Autorzy projektu chcą jej likwidacji. Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że klauzula wynika Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto samorząd lekarski zadeklarował, że "podejmie działania zmierzające do poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki okołoporodowej, tak by przypadki zgonów okołoporodowych ograniczyć do minimum".