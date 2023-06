W piątek rano 86-letni papież opuścił rzymski szpital Gemelli na wózku inwalidzkim. - Papież ma się dobrze. Jest w lepszym stanie niż wcześniej - powiedział dziennikarzom Sergio Alfieri, chirurg, który operował Franciszka 7 czerwca.

Papież wrócił do pracy

Lekarz zapewnił, że papież czuje się na tyle dobrze, że może podróżować. To ważne w kontekście zaplanowanych na wakacje pielgrzymek Franciszka. Na początku sierpnia ojciec święty udaje się do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży, a później do Mongolii. - Będzie mógł (wykonywać swoje obowiązki) lepiej niż wcześniej, ponieważ nie będzie już odczuwał dyskomfortu. Będzie silniejszym papieżem - mówił lekarz.

- Już wrócił do pracy. Poprosiliśmy go, żeby trochę odpoczął i jestem pewien, że tym razem będzie nas trochę bardziej słuchał, bo ma kilka ważnych zaleceń, które obiecał nam przestrzegać - dodał Sergio Alfieri.

Audiencje papieskie są odwołane do 18 czerwca. Lipiec z kolei jest miesiącem, w którym tradycyjnie ojciec święty pojawia się publiczne tylko na niedzielnych błogosławieństwach.

Operacja papieża Franciszka

7 czerwca, w środę, papież przeszedł zabieg laparotomii i operacji plastycznej ściany brzucha z powodu pooperacyjnej "przepukliny rozetnej, która powodowała nawracające, bolesne i pogarszające się zespoły subokluzyjne". Wcześniej tego dnia rano spotkał się jeszcze z wiernymi na audiencji generalnej na placu św. Piotra.

Franciszka przez trzy godziny operował profesor chirurgii Sergio Alfieri. Ten sam lekarz przeprowadził operację papieża w lipcu 2021 roku.

