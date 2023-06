Wideo z misji prowadzonej na terytorium Federacji Rosyjskiej pojawiło się na oficjalnym kanale jednostki. Widzimy na nim m.in. moment dojazdu na miejsce konfrontacji z wojskami rosyjskimi czy też widok z drona, gdy jednostki przemieszczały się po zajmowanym terenie.

Jak podkreślili żołnierze Legionu "Wolność Rosji", ich działania dobitnie pokazują, że reżim na Kremlu jest w stanie utrzymywać władzę ze względu na całkowite rozbrojenie, przestraszonego społeczeństwa.

"Represyjna machina Kremla ma na celu tłumienie tylko nieuzbrojonych ludzi. Bicie pałkami na ulicach, wyciąganie ludzi z mieszkań jeden po drugim (...) to wszystko, do czego są zdolni" - napisano.

"Bunkierowy, tchórzliwy dziadek otoczył się tymi samymi podłymi i chciwymi ludźmi, którzy zmienili nasz kraj w nędzną kopię przedimperialnej dyktatury" - dodano.

"Wojna domowa" w Rosji

We wpisie rosyjscy ochotnicy kolejny raz podkreślili, że ich celem jest, nie tylko walka po stronie Ukrainy, ale przede wszystkim doprowadzenie do obalenia władzy na Kremlu. Ich zdaniem, można to zrobić wyłącznie poprzez działania militarne.

"Nasze działania pokazały, że tylko środkami zbrojnymi można oczyścić naszą Ojczyznę z brudu Putina" - stwierdzono.

"Opór rośnie, nadchodzi czas Legionu, Przygotowujemy się na nowe wyzwania! Dla Rosji! Za wolność!" - podsumowano.

