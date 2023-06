Frankowicze vs. banki. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niekorzystną dla banków decyzję ws. kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. - Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych - przekazał TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenia w dwóch sprawach ważnych dla banków i ich klientów z kredytami frankowymi. Chodzi o kwestie opłat za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu oraz zabezpieczenia na czas postępowania w przedmiocie ważności umowy.

Kredyty we frankach. Decyzje niekorzystna dla banków

Sprawa o sygnaturze C-520/21 dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu. Chodzi z jednej strony o to, czy banki mogą domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, z drugiej zaś – o dochodzenie od banku roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych.

W tym przypadku Trybunał TSUE potwierdził opinię rzecznika generalnego TSUE. Decyzja jest korzystna dla frankowiczów, a niekorzystna dla banków. To oznacza, że nie mogą one domagać się dodatkowego wynagrodzenia, bo "nie można dopuścić do tego, by bank czerpał korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania".

- Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych - brzmiał wyrok TSUE. Dodano, że "prawo to stoi na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów" - dodał Trybunał.

Decyzja w sprawie spłaty kredytów

Druga sprawa, w której orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczy tzw. zabezpieczenia. Chodzi o wnioskowane przez "frankowiczów" zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego dotyczącego umowy kredytowej. W tym przypadku również wyrok jest korzystny dla frankowiczów.

- Ochrona zagwarantowana konsumentom przez regulacje unijne wymaga, aby sąd krajowy miał możliwość zarządzenia odpowiedniego środka tymczasowego - w tym zawieszenia spłat kredytu - jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia w przedmiocie nieuczciwego charakteru warunków umownych - przekazał Trybunał.

W ocenie TSUE, "odmowa zawieszenia spłaty rat kredytu w ramach środków tymczasowych, może uczynić, przynajmniej w części, nieskutecznym ostateczne orzeczenie do co nieważności umowy".

kg/polsatnews.pl