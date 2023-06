Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko Andrzejowi I., związanego z tzw. aferą respiratorową, wobec jego śmierci. Kolejne opinie biegłych potwierdziły, że to jego ciało ujawniono w Tiranie w czerwcu zeszłego roku - podała prokuratura.

Poinformowano, że kolejne pozyskane przez nią opinie biegłych z zakładów genetyki sądowej, histopatologii i patomorfologii potwierdziły wnioski z uzyskanej już w styczniu tego roku opinii biegłych z zakresu badań DNA, iż mężczyzna, którego ciało ujawniono 20 czerwca 2022 r. w mieszkaniu w Tiranie, to Andrzej I.

Andrzej I. został skremowany w Łodzi

71-latek miał umrzeć na zawał serca w Tiranie, stolicy Albanii, w czerwcu 2022 roku. Mieszkał tam przez pół roku. Po czterech dniach albańskie służby umorzyły śledztwo w sprawie śmierci.

27 czerwca zeszłego roku do zakładu pogrzebowego w Łodzi przysłano wszystkie dokumenty, natomiast samo ciało zostało przywiezione do Łodzi w nocy z 2 na 3 lipca - było sprowadzone do Polski przez zagraniczną firmę. 4 lipca w Łodzi dokonano kremacji, a 5 lipca urna z prochami została przewieziona do Lublina.

Identyfikacji ciała miał dokonać wyłącznie zięć Andrzeja I., tuż przed kremacją. Z kolei polskie służby informację o śmierci mężczyzny otrzymały 13 lipca, dziewięć dni po spopieleniu ciała.

Respiratory zakupiło Ministerstwo Zdrowia

W kwietniu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia zakupiło 1 tys. 241 respiratorów. Miała je dostarczyć firma E&K, należąca - według mediów - do handlarza bronią Andrzeja I. Spółka z umowy wywiązała się tylko częściowo - do Polski trafiło jedynie 200 respiratorów.

W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju 2020 r., resort odstąpił od umowy. Prokuratura Regionalna w Lublinie wydała za Andrzejem I. list gończy.

Nie zdążono przedstawić zarzutów, bo I. wyjechał z Polski. Jednak list wystawiono 24 marca tego roku.

