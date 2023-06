Atak hakerski na ePUAP. "Mogą wystąpić utrudnienia"

"Trwa kolejny atak DDoS na ePUAP" - przekazał na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. To kolejny atak na rządowy serwis w ostatnich miesiącach.

Janusz Cieszyński przekazał, że na ePUAP prowadzony jest atak DDoS. Celem takiego ataku jest zablokowanie dostępu do danej witryny poprzez jej obciążenie. "Usługi są dostępne, ale mogą wystąpić utrudnienia" - dodał minister cyfryzacji.

Na platformie można załatwić sprawy urzędowe, związane m.in. z profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną.

Trwa kolejny atak DDoS na EPUAP. Usługi są dostępne, ale mogą wystąpić utrudnienia. — Janusz Cieszyński (@jciesz) June 13, 2023

To nie pierwszy atak w ostatnim czasie

Pod koniec lutego doszło do ataku hakerskiego na serwis podatki.gov.pl.

- Za atak odpowiadają Rosjanie, trzeba to jasno powiedzieć. Dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodabniają, że to ten adwersarz - powiedział wówczas w "Graffiti" Janusz Cieszyński.

- To był atak distributed denial-of-service. On polega na tym, że generuje się bardzo dużo sztucznego ruchu, więc aby nie dopuścić problemów blokuje się ruch z różnych kierunków. Na samym początku, kiedy się te blokady wdraża, zdarza się, że zablokowany zostaje ten prawdziwy ruch - stwierdził.

Dodał, że według Ministerstwa Finansów nie doszło do wycieku danych. - To atak, który polega na tym, że blokuje się dostęp do strony, a nie blokuje się zabezpieczenia i sprawia, że nasze dane mogą być zagrożone - powiedział.

Cieszyński stwierdził, że od wybuchu wojny więcej osób i firm zwraca uwagę na to, że mogło dojść do ataku hakerskiego. Przytoczył wypowiedź dowódcy komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, który mówił, że "liczba cyberataków od początków wojny wzrosła pięciokrotnie".

