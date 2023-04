Hakerzy zaatakowali systemy informatyczne producenta wagonów kolejowych i tramwajowych firmy PESA Bydgoszcz S.A - poinformowały media. Firma ustosunkowała się do sprawy w oświadczeniu. Jak przyznała, cyberwłamywaczom udało się utrudnić dostęp do części jej zasobów. "Działalność produkcyjna nie została wstrzymana" - zapewniło przedsiębiorstwo.

Do naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Pesy doszło w niedzielę. RMF FM podało, że był to atak hakerski. W komunikacie firmy czytamy jednak o "zdarzeniu", które "zostało wykryte we wczesnej fazie". "Odizolowano zasoby systemowe nim dotknięte" - uściślono.

Jak wyjaśniono, w efekcie incydentu "został ograniczony dostęp do części zasobów PESA Bydgoszcz S.A.", lecz działalność produkcyjna "nie została wstrzymana".

ZOBACZ: Silny atak hakerski na strony Senatu. Marszałek Grodzki potwierdza

W oświadczeniu dodano, że systemy zainstalowane w pojazdach szynowych produkcji Pesy "nie zostały zagrożone i nie występuje niebezpieczeństwo dla pasażerów podróżujących pojazdami" tej firmy.

Atak hakerski na spółkę PESA. Firma analizuje zdarzenie

Spółka jest w trakcie analizy zdarzenia. Do pomocy zaangażowano zewnętrznych ekspertów. Pesa nie podaje więcej szczegółów dotyczących niedzielnego zdarzenia.

Według informacji, które podało wcześniej RMF FM, hakerzy uderzyli w centralę spółki i jej filię w Mińsku Mazowieckim. Stacja podała także, że o problemach informują m.in. dostawcy producenta wagonów.

WIDEO: Ukraińcy jako konsumenci w Polsce. "Szczerze o pieniądzach" odc. 164 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/wka/polsatnews.pl