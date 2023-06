Premier Mateusz Morawiecki mówił, że "to właśnie bunt ludzi pracy, odwaga ludzi pracy doprowadziła nas krętą, wyboistą ścieżką do odzyskania niepodległości, demokracji, do odzyskania suwerenności".

- Dzisiaj żyjemy w takim szczególnym czasie, być może czasie przełomowym, czasie, w którym trzeba przypomnieć wagę, wartość tego słowa, idei suwerenności, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że - choć dawniej zazwyczaj poprzez podbój jeden kraj pozbawiał drugi suwerenności - to dzisiaj może się to odbywać inaczej - mówił szef rządu.

- Dziś jest to zjawisko trudniejsze do rozpoznania, ale ma swoją jedną cechę charakterystyczną w pewnym nurcie wpływania jednego kraju na drugi kraj. Otóż dzisiaj ten podbój, który dawniej towarzyszył dziejom, może się odbywać poprzez podbój elit - powiedział Morawiecki. Dodał, że np. w czasach PRL-u cała komunistyczna elita była "na smyczy Moskwy".

Premier: Uważajcie na farbowanych lisów

- A więc, drodzy ludzie pracy, Polacy, miejmy świadomość tego, że zła władza, władza która się wysługuje obcym, może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty suwerenności przy utrzymaniu fasady demokracji i suwerenności. Te emblematy, zewnętrzne atrybuty będą, teraz się nawet pojawiły na spotkaniach naszych przeciwników politycznych flagi biało-czerwone - mówił.

- Uważajcie na tych farbowanych lisów, ponieważ są zdolni do wszystkiego, byle tylko odzyskać wpływ na rzeczywistość, na państwo. A jak rządzili tym państwem, to myślę, że pracownicy Huty Stalowa Wola, wszyscy pracownicy w Stalowej Woli wszystkim innym pracownikom, ludziom pracy i wszystkim Polakom mogą opowiedzieć - dodał.

Zwrócił się następnie do przeciwników politycznych rządu. - Może się tu pojawicie w Hucie Stalowa Wola, gdzie wyprzedawaliście kawałek po kawałku. I takich zakładów były tysiące w czasach III RP, może się pojawicie i spojrzycie prosto w oczy robotnikom, spracowanym pracownikom różnych działów? Wątpię - powiedział premier.

Premier: Minister finansów musiała kupić trzy dodatkowe opakowania tabletek od bólu głowy

Szef rządu podziękował za trudne, partnerskie rozmowy, które - jak ocenił - dla rządzących były trudne, bo Polska musi teraz wydawać pieniądze na uzbrojenie.

- Tam lokujemy nasze złotówki budżetowe, nikt nam tutaj nie pomaga. Po to, aby Polska była bezpieczna. Dlatego dziękuję za zrozumienie drugiej stronie, za te wszystkie wynegocjowane punkty. Tak, rzeczywiście pani minister finansów musiała kupić trzy dodatkowe opakowania tabletek od bólu głowy, wystąpiła o urlop dodatkowy, bo nie jest lekko, ponieważ mamy też inne priorytety, ale priorytety ludzi pracy są częścią naszej filozofii - dodał.

Premier podkreślił, że jego rząd wywiązuje się z danego słowa. - Te trudne negocjacje biznesowe, z przedsiębiorcami różnymi, budżetowe, inwestycyjne dobiegły już dzisiaj częściowo końca. Dzisiaj zostanie podpisana także umowa na dodatkowe 600 mln złotych dla Huty Stalowa Wola na nową produkcję - mówił.

Potwierdził także zawarcie "istotnego" porozumienia z LiuGongiem. - Tak, żeby była gwarancja miejsc pracy i żeby były już wkrótce przedstawione dobre wiadomości dla wszystkich pracowników LiuGong - powiedział Morawiecki.

Porozumienie rząd – NSZZ "Solidarność"

Stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a stronę związkową przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Strony uzgodniły m.in., że uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych. Wprowadzona zostanie szczególna regulacja dotycząca zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Podwyższony będzie roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.

Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony – z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł.

W porozumieniu zapisano także wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy przysługującego pracownikowi z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględnianie przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zdecydowano, że Domy Pomocy Społecznej zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.

Przesądzono też, że nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Zaplanowano również m.in. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, poprzez wzrost funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń.

Zapisano np. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 900 zł. Ich koszt ok. 765 mln zł.

