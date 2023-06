Od środy do niedzieli na polskich drogach doszło do 327 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 371 zostało rannych - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Funkcjonariusze zatrzymali 1 729 nietrzeźwych kierowców. Rok temu podczas długiego weekendu doszło do 362 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 1 907 pijanych kierowców.