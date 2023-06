Miały być piękne wakacje, a skończyło się tragedią. Brytyjski turysta został wyciągnięty martwy z wody na greckiej wyspie Zakynthos. Na plaży miało nie być wtedy ratownika. Niestety, to nie pierwsza tak tragedia w tym rejonie.

W piątek rano na greckiej wyspie Zakhyntos na plaży Alykanas doszło do tragedii. 64-latek został wyciągnięty nieprzytomny z wody. Mężczyzna był turystą z Wielkiej Brytanii.



Świadkowie zdarzenia wezwali policję i straż przybrzeżną. Na miejsce przyjechała także karetka, która, jak podaje brytyjski dziennik "The Sun", pojawiła się na plaży około godziny 9:15 czasu lokalnego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jednak nie dało się go uratować. Lekarze stwierdzili zgon.

Greckie media ERT przekazały, że w czasie, w którym doszło do wypadku, na plaży nie było ratownika. Zarząd portu na Zakynthos prowadzi wstępne dochodzenie w tej sprawie.

Kolejna tragedia na wyspie

Niestety to nie pierwszy Brytyjczyk, który zmarł w tym roku podczas greckich wakacji. W maju na wyspie Rodos zmarł 26-letni Scott Seddon. Podczas paddleboardingu, czyli pływania z wiosłem na desce, mężczyznę trafił piorun. Na skutek porażenia prądem mężczyzna zmarł.



Z kolei w zeszłym roku, Brytyjka utonęła na Krecie. Martwą kobietę znaleziono na plaży w mieście Chania.

kar / map/polsatnews.pl