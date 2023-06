Protest rolników w Dorohusku zawieszony. "Mamy nadzieję, że pan minister się przygotuje"

- Chcemy wykazać naszą dobrą wolę, kończymy ten protest. Jednocześnie informujemy, że kolejny protest jest zgłoszony, zostaje on również zawieszony do czasu rozmów z panem ministrem – zapowiedzieli rolnicy, którzy od wczoraj blokowali przejście graniczne w Dorohusku. Nadal protestują za to ukraińscy rolnicy, którzy blokują wjazd dla tirów z Polski, bo jak tłumaczą, muszą bronić swoich interesów.