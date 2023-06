W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju i lokalnie w centrum wystąpią zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i z zanikającymi burzami - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dodano, że temperatura wyniesie od 7 st. C. na Suwalszczyźnie do 15 st. C. na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.

W nocy na południu i lokalnie w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i z zanikającymi burzami. Poza tym pogodnie. Temperatura od 7°C na Suwalszczyźnie do 15°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni.#IMGWmeteo pic.twitter.com/zGBNssbcYo — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 10, 2023

W niedzielę nad przeważającym obszarem Polski pogodę będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Zatoką Fińską. Ze wschodu napływać będzie suchsze, chłodniejsze powietrze kontynentalne.

Na koniec długiego weekendu będzie chłodniej

IMGW ostrzega, że w niedzielę będą możliwe burze, które rozwiną się w ciągu dnia. Na południu kraju sumy opadów mogą jeszcze wynieść do 15 mm, a porywy wiatru do 60 km/h.

⛈️Prognoza burz na 10/11.06 z ważnością od godziny 20:00 do 08:00



🌩️Początkowo będą występować burze, które rozwinęły się w ciągu dnia.

💧Na południu kraju sumy opadów mogą jeszcze wynieść do 15 mm, a porywy wiatru do 60 km/h.

➡️https://t.co/Rb7QiGNspP#IMGWmeteo #burze pic.twitter.com/49hsoOJunJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 10, 2023

Najwięcej pochmurnego nieba będzie na południowym wschodzie kraju. Tam też możliwe są opady deszczu. Na pozostałym obszarze słonecznie, ale już zdecydowanie chłodniej.

Temperatura maksymalna w niedzielę od 17 st. C. na południowym wschodzie, około 22 st. C. w centrum, do 24 st. C. na zachodzie Polski. Na Podhalu będzie jeszcze chłodniej, tam jedynie około 15 st. C. Wiatr wciąż przeważnie umiarkowany i okresami porywisty.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Żołnierze mdleli w czasie parady. Nie dali rady z upałami

IMGW wydał także ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla południa Polski. Na niektórych rzekach poziom wody może gwałtownie się podnieść.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym" - podał.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



INTENSYWNE OPADY DESZCZU🌧️



💧Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 50 mm.



Szczegółowe informacje

➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#deszcz #Podkarpacie pic.twitter.com/tD5PCndhfa — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 10, 2023

WIDEO: Kaucja na butelki w Polsce. "To ma nas nauczyć, że odpady warto zbierać" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/wka/ Polsatnews.pl