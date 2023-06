Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę w miejscowości Krojczyn (woj. kujawsko-pomorskie). Około godziny 16:00 na skrzyżowaniu doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla.

ZOBACZ: Lamborghini rozbite w Warszawie. Samochód warty był 1,6 miliona złotych

Jak relacjonuje policja, kierująca renault, 28-letnia mieszkanka powiatu włocławskiego, nie upewniła się, co do możliwości wykonania bezpiecznego manewru skrętu w lewo. Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu z przeciwnego kierunku motocykliście, który z impetem wbił się w boczne drzwi auta.

Nie ustąpiła pierwszeństwa. Straciła prawo jazdy

W wyniku zdarzenia kierujący kawasaki 40-letni mieszkaniec gminy Dobrzyń nad Wisłą i jego pasażerka wylecieli w powietrze i spadli na jezdnię. Oboje trafili do szpitala. Kobieta doznała poważnych obrażeń. Policjanci ustalili, że oboje kierujący byli trzeźwi.

WIDEO: Nie ustąpiła pierwszeństwa. Zajechała drogę pędzącemu motocykliście

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującej renault. Teraz czeka na rozprawę sądową.

"Zdarzenie zostało utrwalone na monitoringu i przedstawiamy je, jako ostrzeżenie. Na drodze należy zachować ostrożność i dokładnie upewnić się, co do możliwości wykonania manewru skrętu czy wyprzedzania. To już kolejny wypadek z udziałem motocykla w dopiero co rozpoczętym sezonie" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Lipinie.

WIDEO: Miał prawo do darmowych przejazdów. 13-latek ukarany dwoma mandatami w 10 minut Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/dk/ Polsatnews.pl