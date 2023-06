Podpoznańska gmina ostrzega przed wilkami. Drapieżnik miał się pojawiać w mieście Mosina położonym około 20 km od Poznania. To niepierwsze takie ostrzeżenie w Wielkopolsce.

W środę gmina opublikowała informację, że w mieście Mosina "w okolicy ulic Modrzewiowej i Świerkowej w Mosinie odnotowano pojawienie się wilka".

"W przypadku bezpośredniego spotkania prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Dla zachowania bezpieczeństwa prosimy o używanie smyczy na spacerach z psami i zadbanie o zamykanie ich w kojcach na terenie nieruchomości" - zalecają urzędnicy.

W grudniu zeszłego roku przed wilkami ostrzegała inna wielkopolska gmina - Kaźmierz. Wtedy zwierzęta miały być najczęściej widywane w miejscowościach Brodziszewo, Chlewiska, Chrusty i Kąsinowo. W tamtym rejonie myśliwi mieli zaobserwować watahy składające się z kilku osobników.

Jak reagować, gdy spotkamy wilka?

W Polsce wilki są pod ochroną. Żyje ich zaledwie od dwóch do trzech tysięcy, co oznacza, że szansa na ich spotkanie jest wyjątkowo niska. Jednak biorąc pod uwagę, że żyją one w każdym województwie, każdy z nas czysto teoretycznie może się na nie natknąć. Jak wówczas należy się zachować?

Kiedy wilk znajdzie się w odległości mniejszej niż 30 metrów od nas, powinniśmy przede wszystkim zachować spokój. Jeśli zacznie się on do nas zbliżać, należy wówczas unieść ręce i zacząć machać nimi w powietrzu, jednocześnie głośno pokrzykując. W ten sposób powinniśmy go wystraszyć.

Natomiast jeśli zwierzę wciąż będzie się do nas zbliżać, możemy zacząć rzucać w niego niewielkimi rzeczami znajdującymi się w pobliżu jak np. grudką ziemi czy kamieniami.

Oczywiście ­­najlepszym rozwiązaniem jest unikanie wszelkich zachowań mogących sprowokować kontakt z wilkami. Oznacza to, że za wszelką cenę nie należy dokarmiać tych zwierząt ani pozostawiać resztek żywności na parkingach czy miejscach biwakowych.

Spacerując po lesie z psem, trzeba prowadzić go na smyczy, natomiast mieszkając w pobliżu lasu, w którym żyją wilki, należy trzymać zwierzęta domowe na dobrze ogrodzonym terenie.

