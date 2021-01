O nagraniu Puszczy Zielonce poinformował na Facebooku Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie. Obecność wilków w tej okolicy była do niedawna rzadkością. W ostatnim czasie pojawiało się jednak coraz więcej doniesień o spotkaniach z tymi zwierzętami. Dwa wilki zostały nagrane przez fotopułapkę ustawioną w lesie.

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie rozpoczął akcję informacyjną. W mediach społecznościowych systematycznie publikowane będą porady na temat tego, jak zachować się podczas spotkania z drapieżnikiem.

Z psem tylko na smyczy

Leśniczy zwracają uwagę, aby zachować szczególną ostrożność podczas spacerów z psami.

"Zabierając swojego psa na spacer zawsze miej go na smyczy. Zaoszczędzisz w ten sposób: sporo czasu, bo nie będziesz go szukać, uchronisz go od wielu zagrożeń, sprawisz, że zwierzęta w lesie będą o wiele spokojniejsze" - czytamy na Facebooku.

