Rząd przyjął ustawę o systemie kaucyjnym, która ma obowiązywać od 2025 roku. Zakłada ona, że produkty w szklanych i plastikowych opakowaniach będą droższe, a przy oddawaniu butelek, czy puszek będzie można odzyskać kaucję. - To dla nas dobra lekcja - ocenił w rozmowie z Polsat News Filip Piotrowski ze stowarzyszenia Zero Waste.

Ustawa zakłada, że od 2025 roku będziemy mogli oddać butelki PET do trzech litrów oraz zwrotne butelki szklane do półtora litra i puszki do pojemności litra. - Wydaje mi się, że przygotowanie zajmie co najmniej dwa lata. Biorąc pod uwagę opóźnienia, to będzie jednak raczej 2026 rok - powiedział Filip Piotrowski na antenie Polsat News.

Ekspert ze stowarzyszenia Zero Waste ocenił, że ostateczną kwotę kaucji poznamy najprawdopodobniej w drugiej połowie 2025 roku. Jak dodał, obecnie za butelki zwrotne do piwa płacimy złotówkę. - Wydaje się, że będzie to więcej niż zapisane w ustawie 50 groszy, gdzieś pomiędzy 70 groszami a złotówką, biorąc pod uwagę inflację i zamożność Polaków - stwierdził Filip Piotrowski.

System kaucyjny w Polsce. "To dla nas dobra lekcja"

Ustawa zakłada, że produkty w szklanych i plastikowych opakowaniach będą droższe, a przy oddawaniu butelek czy puszek będzie można odzyskać kaucję. - Ma to nas nauczyć, że odpady mają wartość i należy je zbierać, warto dbać o opakowania produktów, które spożywamy - ocenił specjalista.



Zdaniem Filipa Piotrowskiego, mamy w Polsce problem z selektywną zbiórką odpadów, bo wciąż 60 proc. ląduje w odpadach zmieszanych. - To bardzo fajny system i dobra lekcja - stwierdził.

Ekspert Zero Waste zaznaczył, że nie będzie można zgniatać tych opakowań, bo trzeba zeskanować z nich kod. - Automaty skanują kształt opakowania, żeby uniknąć oszustw - powiedział.

Obowiązkowo ustawa obejmie sklepy powyżej 200 m kw. powierzchni. - Z doświadczenia wiemy, że mniejsze sklepy będą chętnie wchodziły do systemu. Z badań wynika, że w Niemczech i krajach bałtyckich 80 proc. klientów robi zakupy tam, gdzie może oddać opakowania. Dla mniejszych sklepów to kwestia zachowania klientów - podkreślił Filip Piotrowski.

Z ulic znikną plastikowe butelki? Kolosalna różnica

Zdaniem eksperta, ustawa pozwoli wyrugować z przestrzeni publicznej opakowania po napojach. - Teraz wszędzie widzimy walające się opakowania, a wraz z wprowadzeniem systemu one znikną, bo systemy kaucyjne zbierają ponad 90 proc. opakowań z rynku. Obecnie zbieramy ok. 40 proc. butelek PET. To kolosalna różnica - stwierdził specjalista Zero Waste.

- Nawet jeżeli nam nie będzie się chciało, to zawsze znajdzie się ktoś, kto taką butelkę weźmie i odniesie - powiedział Filip Piotrowski. - To po prostu działa. Producenci są zainteresowani tym, żeby system był efektywny, bo inaczej będą płacili kary - podsumował.

