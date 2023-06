W czwartek obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. W cały kraju będą odbywać się procesje. W wielu miejscowościach pojawią się poważne zmiany w organizacji ruchu czy funkcjonowaniu komunikacji publicznej.

Boże Ciało - Warszawa. Procesje, utrudnienia, objazdy

O godz. 10 w centralnej procesji Bożego Ciała w Warszawie wierni wyruszą z katedry św. Jana Chrzciciela na Starówce, przejdą przez plac Zamkowy i ulicami Krakowskie Przedmieście i Królewską na plac Piłsudskiego. Zakończenie uroczystości przewidziane jest na godz. 14.

W tym czasie autobusy nie będą mogły przejeżdżać przez pl. Piłsudskiego, więc linie 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na objazdy.

Kolejna procesja zaplanowana jest na popołudnie. O godz. 16:30 wyruszy z parafii św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży i przejdzie do kościoła Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela. Procesja potrwa dwie godziny. W tym czasie wyłączone będą częściowo ulice: Aleje Ujazdowskie, Koszykowa, Służewska, al. Wyzwolenia.

Skierowane na objazdy zostaną autobusy linii: 100, 107, 109, 116, 118, 127, 159, 166, 180 i 503.

O godz. 17:30 rozpocznie się procesja z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która również zaplanowana jest na dwie godziny. Wierni przejdą ulicami Przyrynek, Rynek Nowego Miasta, Freta, Franciszkańska, Sapieżyńska, Bonifraterska, Konwiktorska, Muranowska.

Objazdami będą jeździć autobusy: 100, 116, 178, 503 i 518.

O godzinie 17.45 w drogę wyruszą wierni z parafii św. Antoniego Padewskiego, którzy przejdą ulicami Senatorską, Canaletta i Niecałą. W przypadku braku możliwości przejazdu ulicą Senatorską autobusy linii 111 i 222 zmienią swoje trasy.

Uczestnicy bemowskiej procesji, w godzinach 9.30–12, wyruszą spod kościoła parafialnego Matki Bożej Królowej Aniołów przy ulicy Markiewicza i pokonają drogę: Lencewicza, Wrocławska, Powstańców Śląskich, Radiowa, Lencewicza, Markiewicza.

W sytuacji, gdy zablokowana będzie ulica Powstańców Śląskich, dla tramwajów linii 23, 26, 28 i 35 będą obowiązywały trasy zmienione.

Na Białołęce procesja rozpocznie się o godz. 10.50 przy kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości przy ulicy Myśliborskiej. Uczestnicy przejdą ulicami: Botewa, Myśliborska, Porajów, Świderska, Świętosławskiego.

W przypadku zablokowania ulic na trasie procesji na objazd zostaną skierowane autobusy linii: 133, 152, 186, 211, 233, 509, 518, Z11.

Na Tarchominie będą jeszcze dwie procesje. Obie rozpoczną się o godzinie 11. Pierwsza wyjdzie z kościoła św. Franciszka z Asyżu i dalej ulicami: Strumykową, Stefanika, Światowida, Ordonówny, Strumykową, druga z kościoła św. Jakuba Apostoła przejdzie ulicami: Mehoffera, Nowodworska, Odkryta, Łącząca, Światowida, Mehoffera.

Objazdami pojada autobusy linii: 186, 509, 516 i 518.

Kolejna białołęcka procesja będzie miała miejsce w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, skąd wyruszy o godzinie 11. Jej trasa będzie prowadziła ulicami: Ostródzką, Warzelniczą, Majewskiej, Hemara, powrót do kościoła.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicą Hemara autobusy linii 152 zostaną skierowane na trasę objazdową.

Na Bielanach procesja rozpocznie się w godz. 10 w parafii św. Zygmunta przy placu Konfederacji. Następnie przejdzie ulicami: Schroegera, al. Zjednoczenia, Kasprowicza, Przybyszewskiego, Schroegera.

W przypadku braku możliwości przejechania tymi ulicami autobusy linii 103, 156 i 197 będą kierowane na objazdy.

Na Mokotowie zaplanowano kilka procesji. Pierwsza w godzinach 11.45–13.15 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców przy ulicy Gwintowej. Trasa przemarszu będzie prowadziła ulicami: Gościniec, Polską, Kątną, Siekierkowską, Gościniec, Gwintową.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Gościniec i Gwintową autobusy linii 167 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W godzinach 12–13 w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika przy ulicy św. Szczepana. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: św. Szczepana, Narbutta, Wiśniową, Rakowiecką, Sandomierską, Melsztyńską, św. Szczepana.

Jeżeli ulica Rakowiecka będzie nieprzejezdna autobusy linii: 119, 167, 168 pojadą trasami zmienionymi.

O godzinie 12 rozpocznie się procesja sprzed kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego, a jej uczestnicy pokonają trasę: Rzymowskiego – Gotarda – Orzycka – Rzymowskiego.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Rzymowskiego i Orzycką autobusy linii: 136, 138, 174, 193, 504 mogą zostać skierowane na objazdy.

Procesja odbędzie się także w parafii św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej. Jej uczestnicy w godzinach 14–16 poruszać się będą ulicami: Rakowiecką, Łowicką, Narbutta, św. Andrzeja Boboli, Rakowiecką.

W przypadku wyłączenia z ruchu ulic św. Andrzeja Boboli, Łowickiej, Rakowieckiej, dla autobusów linii 119 zostanie wprowadzona trasa zmieniona.

O godzinie 16 rozpocznie się procesja w parafii NMP Matki Zbawiciela przy ulicy Olimpijskiej. Jej trasa poprowadzi ulicami: Olimpijska, Spartańska, Miączyńska, Karolinki.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicą Spartańską autobusy linii 168 i 222 pojadą objazdem.

Kolejna mokotowska procesja przejdzie w godzinach 17–18.30 w parafii św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej. Jej uczestnicy przejdą: Puławską (jezdnia w kierunku Ursynowa), Malczewskiego, Krasickiego, Kazimierzowską, Ursynowską, Szczekocińską, Racławicką, Puławską.

Autobusy linii: 141, 172, 218, 222, 519 i 522 mogą zostać skierowane na trasy objazdowy.

Ostatnia procesja wyruszy o godzinie 17.30 z parafii św. Kazimierza, a jej uczestnicy przejdą ulicami: Chełmską, Stępińską, Nowotarską, Zakrzewską, Chełmską. Uroczystości potrwają do godziny 18.45.

W tym czasie na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii 119 i 141.

Procesja na Ochocie zaplanowana jest na godziny 10.30–13 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata przy ulicy Opaczewskiej.

W przypadku wyłączenia tej ulicy z ruchu na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 157 i 521.

Procesje na Pradze, w Rembertowie i Ursusie

O godzinie 12 z kościoła św. Patryka przy ulicy Rechniewskiego wyruszy procesja, która przejdzie ulicami: Umińskiego, Bora-Komorowskiego, Fieldorfa, Umińskiego, Rechniewskiego.

W przypadku braku możliwości przejazdu tymi ulicami autobusy linii: 111, 123, 148, 213, 225, 507, 509 pojadą zmienionymi trasami.

Główna procesja na Pradze-Północ wyjdzie z katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana o godzinie 11. Do godziny 13 parafianie przemierzą trasę ulicami: Sierakowskiego, Okrzei, Jagiellońska, Marcinkowskiego, Targowa, Zamoyskiego, Grochowska.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami na trasie procesji tramwaje linii 7 i 22 oraz autobusy linii: 102, 120, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 166, 169, 202, 509, 512 zostaną skierowane na trasę objazdową.

Procesja przejdzie także w godzinach 11.45–13.45 w parafii Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej. Jej uczestnicy pojawią się na ulicach: Ratuszowej, Inżynierskiej, 11 listopada, Targowej, Ratuszowej.

Dla tramwajów linii: 4, 6, 20, 23, 28 oraz autobusów linii: 100, 162, 166, 169, 170 mogą zostać wprowadzone trasy zmienione.

W Rembertowie procesja zacznie się o godzinie 11 w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Grzybowej. Jej trasa poprowadzi ulicami: Niedziałkowskiego, Republikańska, Frontowa, Czerwonych Beretów, al. Chruściela "Montera", kościół garnizonowy przy ul. Czerwonych Beretów.

W czasie zablokowania ulicy Frontowej i al. Chruściela "Montera" objazdami pojadą linie 143, 196 i 199.

W Ursusie zaplanowano cztery procesje. W godzinach 10.30–12.30 w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Sosnkowskiego. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Cierlicką, Kościuszki, Opieńskiego, Rakietników, Bohaterów Warszawy, plac Tysiąclecia, Bohaterów Warszawy, Rynkową.

W tym czasie inaczej mogą kursować autobusy linii: 129, 177 i 187.3

O godzinie 10.30 rozpocznie się procesja w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Jej trasa będzie prowadziła ulicami: Bolesława Śmiałego, Kazimierza Jagiellończyka, Przemysła II, Królowej Bony, Koronacyjna, Kazimierza Jagiellończyka.

Na objazd może zostać skierowana linia autobusowa 194.

W godzinach 10.45–12 przejdzie procesja w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jej trasa będzie prowadziła ulicami: Wojciechowskiego, Keniga, Zagłoby, Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.

W przypadku braku wyłączenia z ruchu ulicy Wojciechowskiego inaczej pojadą autobusy linii 194. Natomiast w momencie niemożliwości przejechania ulicą Keniga objazdem pojadą także autobusy linii: 177, 187, 517 i 716.

Także w godzinach 10.45–12 odbędzie się procesja w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej trasa będzie prowadziła ulicami: Piastowską, Krawczyka, Szarych Szeregów, Markerta.

Procesje w Wawrze, Wesołej i Wilanowie

W Wawrze, na godzinach 13.45–15, zaplanowano procesję w parafii św. Feliksa z Kantalicjo przy ulicy Kościuszkowców. Jej trasa została poprowadzona ulicami: Bychowska – Potockich – Karpacką – Kościuszkowców.

Autobusy linii 115 zostaną skierowane na trasę objazdową w przypadku zablokowania ulicy Kościuszkowców.

Mieszkańcy Wesołej będą mogli wziąć udział w dwóch procesjach. W godzinach 11–13 w parafii św. Hieronima w Starej Miłosnej. Uczestnicy przejdą w procesji ulicami od ulicy Sagalii ulicą Jana Pawła II przez ronda Macierowe Bagno i Pohulanka i dalej ulicą Rumiankową.

W momencie braku przejazdu ulicą Jana Pawła II autobusy linii 147, 173, 198, 502 pojadą objazdami.

W godzinach 11.30–14 w parafii św. Brata Alberta przy ulicy Szerokiej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Brata Alberta, Wspólną, Piękną, Długą, Sosnową, Warszawską, Brata Alberta.

W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Brata Alberta autobusy linii: 115, 173, 183, 514 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Także w Wilanowie będą trzy procesje. O godzinie 11 wyruszy procesja z kościoła św. Anny. Jej uczestnicy przejdą ulicami Potockiego i Przyczółkową.

W godzinach 12.30–14.30 procesja przejdzie z parafii św. Elżbiety ulicą Przyczółkową do ulicy Gronowej i z powrotem do kościoła. W przypadku braku możliwości przejazdu ulicą Przyczółkową pomiędzy Przekorną a Drewny na zmienione trasy będą kierowane autobusy linii: 139, 251, 264, 519, 724 i 742.

W parafii Bożej Opatrzności przy ulicy Hlonda procesję zaplanowano w godzinach 11.15–12.30, na trasie: Klimczaka – Kieślowskiego – Klimczaka – Sarmacka.

Procesje na Woli i Żoliborzu

Wolska procesja wyruszy o godzinie 10 z kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Deotymy, a następnie przejdzie trasą: Deotymy, Brożka, Ciołka, Obozowa, Deotymy. W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Ciołka i Obozową autobusy linii: 129, 184, 197, 201, Z23 pojadą zmienionymi trasami.

Żoliborska procesja odbędzie się w godzinach 17–18.30 i wyruszy z parafii św. Jana Kantego przy ulicy Krasińskiego. Zaplanowaną ją na trasie: Krasińskiego (jezdnia w kierunku placu Wilsona), Kochowskiego, Krasińskiego (jezdnia w stronę Broniewskiego).

Autobusy linii 114, 122, 221 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Boże Ciało - Kraków. Procesje, utrudnienia, objazdy

Jak poinformował krakowski urząd miasta, w Boże Ciało komunikacja miejska będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy, kursować nie będzie tylko Krakowska Linia Muzealna 0. Jednak w związku z odbywającymi się w całym mieście tradycyjnymi procesjami magistrat przewiduje czasowe utrudnienia i opóźnienia tramwajów i autobusów.

Z kolei od piątku do niedzieli tramwaje nie będą kursować między Bronowicami a Bronowicami Małymi. Wyłączenie na tym odcinku ruchu jest związane z zaplanowaną na ten czas wymianą zwrotnicy.

W piątek i sobotę będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy, przy czym w piątek na trasy nie wyjadą linie tramwajowe 19, 44, 49 oraz autobusowe: 433, 475, 482, 511, 572 i 434.

Tramwaje nr 50 będą kursować przez cały dzień co 7,5 minuty, a linie 1, 8, 13, 18, 20 co 15 minut. Według specjalnego rozkładu jazdy będą tego dnia jeździć również autobusy nr 134 jeżdżące między stadionem Cracovii i ZOO - co 10 minut w godzinach ok. 9.00–18.00. Co 15 minut będą natomiast kursować autobusy na liniach 139 i 502, a co 10 minut na linii 194. Przy korzystnej pogodzie zostanie dodatkowo uruchomiona linia LR0 (Os. Podwawelskie - Ojców Zamek) i będzie kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty i święta.

W niedzielę tramwaje i autobusy będą kursować według świątecznych rozkładów jazdy bez zmian i ograniczeń. Zostaną też uruchomione linie specjalne nr 0 i 15, na których pojadą zabytkowe tabory.

Przez cały weekend bez zmian będą jeździć linie nocne - według zasad obowiązujących danej nocy.

Boże Ciało - Trójmiasto. Procesje, utrudnienia, objazdy

W czwartek w różnych częściach Trójmiasta ulicami przejdą procesje. W związku z tym należy się spodziewać utrudnień w ruchu. Niektóre ulice będą czasowo zamknięte.

Główne uroczystości, którym przewodniczyć będzie metropolita gdański abp Tadeusz Wojda rozpoczną się w czwartek o godz. 10 mszą św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po niej sformowana zostanie procesja, która przejdzie ulicami Głównego i Starego Miasta do Bazyliki św. Brygidy.

Procesja przejdzie ulicami: Piwną, Chlebnicką, Kuśnierską, Długi Targ, Długą, Tkacką, Węglarską, Pańską, Rajską i Katarzynki na plac przed Bazyliką św. Brygidy. Tam, homilię do wiernych wygłosi metropolita gdański.

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wpłynęły zgłoszenia o przejściu procesji z kilkunastu gdańskich parafii. W Nowym Porcie, w Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej procesja wyruszy o godz. 10 i przejdzie ulicami: Oliwską, Władysława IV, Wolności i Góreckiego.

Od godz. 10:30 utrudnienia będą m.in. w Gdańsku - Wrzeszczu w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Według informacji podanych przez parafię, procesja przejdzie ulicami: Matejki, Jaśkowa Dolina, Konopnickiej, Zator Przytockiego, Dmowskiego i al. Grunwaldzką.

Utrudnień należy spodziewać się również w ciągu al. Hallera i Kościuszki w Gdańsku Wrzeszczu. Procesja z Parafii pw. św. Krzyża rozpocznie się o 11:45. Poza wymienionymi ulica przejdzie przez ulice: Mickiewicza i Klonowicza.

Utrudnień w ruchu należy spodziewać się także w Sopocie. Jak przekazała rzeczniczka prasowa ZDiZ w Sopocie Anna Dyksińska, w mieście zorganizowane będą cztery procesje.

"Tradycyjnie, największa procesja odbywać się będzie na trasie trzech kościołów: św. Michała, św. Jerzego i św. Andrzeja Boboli. Procesja rozpocznie się o godzinie 9.00, a jej zakończenie przewidywane jest w południe" - przekazała Dyksińska.

Wyjaśniła, że procesja będzie przebiegać od kościoła św. Michała Anioła przy ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, pl. Konstytucji (kościół św. Jerzego), następnie ul. Bohaterów Monte Cassino do kościoła św. Andrzeja Boboli (ul. Powstańców Warszawy).

Kolejna procesja rozpocznie się ok. godz. 9.30 przy świątyni NSP Jezusa przy ulicy Malczewskiego 35. "Procesja poprowadzona będzie ulicami: Malczewskiego, Chodowieckiego do kaplicy Stella Maris i ulicą Malczewskiego do świątyni. Zakończenie planowane jest ok. godz. 11.30" - wskazywała rzeczniczka sopockiego ZDiZ.

Po mszy świętej o godz. 9.30 wyruszy procesja z kościoła p.w. św. Bernarda. Wierni przejdą ulicami: Abrahama, Mickiewicza, Prusa, Żeromskiego, Herberta, Mickiewicza i Abrahama.

Ostatnia zgłoszona procesja rozpocznie się około godziny 10:30 w parafii Zesłania Ducha Świętego na Brodwinie. "Procesja Bożego Ciała przejdzie następującą trasą: ul. Kujawską w kierunku ul. Małopolskiej, ul. Junaków do ul. Obodrzyców (w prawo), następnie ul. Małopolską i ul. Kujawską – zakończenie na placu przed kościołem" - podała Dyksińska.

O utrudnieniach poinformował również Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Procesja centralna w mieście zostanie poprowadzona z Kościoła NSPJ przy ul. 3 Maja w Gdyni do Klasztoru oo. Franciszkanów na Wzgórzu Św. Maksymiliana, przez ul. 3 Maja, Starowiejską, Świętojańską i Partyzantów. Na czas przejścia procesji zostaną zamknięte ulice: 3 Maja i Świętojańska.

W dzielnicach Chylonia i Cisowa planowane są zamknięcia ulic: Kartuskiej, Morskiej i Chylońskiej. Z kolei w rejonie Obłuża odbędą się dwie procesje. W trakcie ich trwania zamknięte będą ulice: Zielona, Dąbka, Benisławskiego, Bosmańska i Unruga.

W dzielnicy Oksywie planowane jest zamknięcie ulic: Arciszewskiego i Śmidowicza. Podczas procesji na Pustkach Cisowskich możliwe jest zamknięcie ul. Chabrowej.

Jak zaznaczają przedstawiciele zarządów dróg, organizatorzy procesji są odpowiedzialni za utrzymanie ładu, porządku oraz bezpieczeństwa podczas trwania uroczystości.

Boże Ciało. Procesje w Lublinie

Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin podała, że w związku z uroczystościami Bożego Ciała poszczególne parafie będą wychodziły z kościołów na ulice w swoim rejonie. "W różnych częściach miasta mogą wystąpić utrudnienia w ruchu" – zapowiedziała.

W Śródmieściu procesja wyruszy z katedry o godz. 11:15. Wierni przejdą pl. Katedralnym, ulicami Królewską, Wyszyńskiego, Bernardyńską, przez plac Wolności, ulicami Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem, przez plac Łokietka i ulicą Królewską na plac Katedralny. Zakończenie zaplanowano o godz. 13.

Na Wieniawie parafianie z kościoła Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w godz. 11:30-13 przejdą ulicami: Popiełuszki, Poniatowskiego, Alejami Racławickimi, ulicami Głowackiego i ponownie Popiełuszki.

Na Kośminku procesja z kościoła św. Maksymiliana Kolbego przy Drodze Męczenników Majdanka rozpocznie się o godz. 11. Wierni przejdą ulicami: Wierzbową, Elektryczną, Krańcową, Olchową i ponownie Elektryczną i Wierzbową. Zakończenie w kościele o godz. 12.

Na Bronowicach procesja z kościoła św. Krzyża w godz. 10:30-13 przejdzie ulicami: Puchacza, Lotniczą i Pogodną. Na Tatarach parafianie wyruszą z placu przy kościele Matki Bożej Królowej Polski o godz. 11:30, przejdą ulicą Gospodarczą w kierunku Hutniczej, następnie drogami osiedlowymi i ulicami: Odlewniczą, Kresową i Gospodarczą wrócą na plac przed kościołem. Procesja zakończy się o godz. 12:30.

Na Felinie precesja z kościoła Trójcy Przenajświętszej odbędzie się w godz. 11:20-13. W tym czasie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na ulicach: Jagiełły i Królowej Jadwigi.

W dzielnicy Kalinowszczyzna pierwsza procesja rozpocznie się o godz. 9:15 w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, przejdzie ulicami: Kalinowszczyzna, Lwowską, Okrzei. Msza święta na placu osiedlowym rozpocznie się o godz. 10. Natomiast procesja z parafii św. Antoniego Padewskiego w godz. 10-11:30 przejdzie ulicami: Niepodległości, Tumidajskiego, Trześniowską i ponownie Niepodległości.

Na Czechowie pierwsza procesja odbędzie się w godz. 12-14. W tych godzinach wierny z parafii Dobrego Pasterza przejdą ulicami: Paganiniego, Kiepury, Chęcińskiego, Lipińskiego i znów Paganiniego. Natomiast procesja z kościoła św. Jadwigi Królowej w godz. 12:20-13:30 przejdzie aleją Kompozytorów Polskich do skrzyżowania z ul. Koncertową, parafianie zawrócą na rondzie Kilara, drugą stroną jezdni dojdą do skrzyżowania z ulicą Elsnera i aleją Kompozytorów Polskich wrócą do kościoła.

Na Czechowie procesja z kościoła NMP Nieustającej Pomocy przy ul. Milenijnej wyruszy o godz. 10, przejdzie aleją Smorawińskiego do ronda gen. Kamińskiego, następnie do ronda gen. Kamińskiego skąd wróci do kościoła. Zakończenie zaplanowano o godz. 12.

Na Węglinie wierni wyruszą z placu przed kościołem św. Jana Kantego o godz. 10:45, przejdą ulicami: Berylową, Jantarową w kierunku ul. Węglinek, a następnie wrócą tą samą trasą. Procesja zakończy się przed kościołem o godz. 12. Procesja z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w godz. 11:15-13 przejdzie ulicami Roztocze, Orkana do skrzyżowania z ul. Zwycięską, skąd drugą stroną ulic Orkana i Roztocze powróci do kościoła.

Na Rurach wierni z kościoła św. Józefa w godz. 10:30-13 przejdą ulicami: Wallenroda, Grażyny, Rymwida, Filaretów, Zana i ponownie Wallenroda.

Na Czubach procesja z kościoła Matki Bożej Różańcowej w godz. 9:30-11:30 przejdzie ulicami: Bursztynową, Rubinową, Turkusową, Szafirową, Ametystową i znów Bursztynową. Natomiast wierni z parafii Świętej Rodziny wyruszą sprzed kościoła o godz. 11 i przejdą ulicami: Matki Teresy z Kalkuty, Jutrzenki, Filaretów i Jana Pawła II. Zakończenie zaplanowano o godz. 13:30.

Na Konstantynowie procesja z kościoła Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w godz. 10:50-12:15 przejście ulicą Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania z Armii Krajowej, skąd wierni powrócą drugą jezdnią ulicy Bohaterów Monte Cassino.

Na Sławinku procesja z parafii Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 11:15, przejdzie aleją Warszawską, następnie ulicami: Strzelecką, Harcerską, Powstańców Śląskich, Gen. Zajączka, Bohaterów Monte Cassino, Czeremchową i ponownie aleją Warszawską. Zakończenie przewidziano o godz. 13:30.

Na Sławinie procesja z kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika w godz. 10:50-12:30 przejdzie ulicami: Zbożową, Świerkową, Tulipanową, Skalistą i ponownie Zbożową powróci do świątyni.

W dzielnicy Szerokie procesja z kościoła Trójcy Świętej przejdzie ulicami: Gnieźnieńską, Sławin, Strumykową, Lędzian, Sławin i ponownie ulicą Gnieźnieńską do kaplicy. Pochód przejdzie ulicami dzielnicy w godz. 10:50-13:30.

Pierwsza procesja na Dziesiątej wyruszy o godz. 11 z kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. Wierni przejdą ulicami: Kunickiego, Mickiewicza, Dunikowskiego, Herberta w stronę Zemborzyckiej, wejdą w osiedle idąc w stronę Szkoły Podstawowej nr 40 i zakończą pochód przy krzyżu o godz. 12. Natomiast procesja z parafii Matki Bożej Fatimskiej w godz. 11:30-13 przejdzie ulicami: Kunickiego, Sierpińskiego, Siemiradzkiego, Staffa i Tuwima.

W dzielnicy Za Cukrownią procesja z kościoła św. Teresy rozpocznie się o godz. 10:30, przejdzie ulicami: Krochmalną, Betonową, Radzikowską, Przeskok, Dzierżawną, Włościańską, Piekarską i ponownie Betonową i Krochmalną. Zakończenie zaplanowano o godz. 12:30.

Na Wrotkowie procesja z kościoła św. Jana Pawła II w godz. 10-11:30 przejdzie ulicami: Fulmana, Emilii i Karola Wojtyłów, Wapowskiego, Nałkowskich, Woronieckiego, Słomkowskiego i ponownie Fulmana, Nałkowskich i Wojtyłów. Zakończenie procesji zaplanowano przy rondzie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Na Zemborzycach procesja z kościoła św. Marcina wyruszy o godz. 9:45, przejdzie ulicą Krężnicką do krzyża przy ul. Cienistej i ulicą Krężnicką wróci do świątyni o godz. 11:45.

W dzielnicy Głusk procesja z kościoła św. Jakuba Apostoła w godz. 10-11 przejdzie ul. Głuską od krzyża u zbiegu z ul. Strojnowskiego do kościoła.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował, że w związku z przejściem procesji zamknięte dla ruchu będą w czwartek w godz. 11-13 ulice: Królewska, Wyszyńskiego, Bernardyńska oraz pl. Wolności.

W tym czasie komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. Zmiany dotyczą linii 1, 6, 3, 4, 7, 13, 55, 17, 23, 39, 156, 160, 159. Autobusy i trolejbusy będą omijały wspomniane ulice.

W Boże Ciało wszystkie linie trolejbusowe i autobusowe będą kursowały według rozkładów jazdy na "dzień świąteczny, rok szkolny"; w piątek według rozkładu na "dzień specjalny".

