Codziennie Polsat News średnio ogląda 2,6 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 6,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne – Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24 oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa - poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl.