- Nie damy zamknąć tej kopalni. PiS chroni polskie górnictwo. Nigdy od naszej obietnicy nie odstąpimy - stanowczo zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który udał się w środę do Turowa. Razem z ministrem aktywów państwowych, Jackiem Sasinem, protestuje przeciwko decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał decyzję o wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego.

- Przyjechaliśmy z Wicepremierem Sasinem, żeby powiedzieć Wam, że nie damy zamknąć tej kopalni. Zrobimy wszystko, aby do 2044r. kopalnia normalnie funkcjonowała. Żaden sąd z Brukseli nie będzie nam mówić, co to bezpieczeństwo energetyczne - powiedział premier w środę.

Morawiecki: Gdzie są ci, którzy walczą o ekologię?

Jak dodał, pracownicy tej kopalni "zapewniają prąd dla tego regionu". - Dziś widzimy, że wystarczy, aby zapanować nad częścią elit, by służyły innym. W Polsce mamy kopalnię Turów, ale podobne są w Czechach i Niemczech. I gdzie są ci, którzy walczą o ekologię? - pytał polityk.

- Politycy PO mówili, żeby zamknąć kopalnię w Turowie, ponieważ taki zapadł wyrok. My uważamy, że nie trzeba wykonać wyroku, który nie bierze pod uwagę interesu Polski, a interes obcych, bo to jest bezprawie. Politycy PO mają politykę proniemiecką - mówił.

Sasin: Polska szybko się rozwija. Dlatego atakują naszą gospodarkę

Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli wyborcy jesienią zagłosują na PiS, kopalnia w Turowie nie zostanie zamknięta. - Prawo i Sprawiedliwości chroni polskie górnictwo. Nigdy od naszej obietnicy nie odstąpimy - podkreślił.

Jacek Sasin stwierdził z kolei, że nie ma polskiego bezpieczeństwa energetycznego bez kopalni w Turowie. - Na Zachodzie nie niektórym podoba się to, że Polska się szybko rozwija, że mamy węgiel, że jesteśmy niezależni. Dlatego widzimy tak duży atak na polską gospodarkę - zaznaczył minister aktywów państwowych.

- Chcemy dać Polakom możliwość, aby żyli na takim poziomie, jak rodziny na Zachodzie - dodał.

"Nie ma zgody na bezprawie"

Mateusz Morawiecki po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie we wtorek. Na swoim Facebooku napisał, że "nie ma zgody na bezprawie", jakim jest "decyzja o wstrzymaniu prac w kopalni w Turowie". Dodał, że nie można jej zrealizować i należy zrobić wszystko, by ją uchylić.

Decyzja ws. Turowa. "Wstrzymać wydobycie węgla"

We wtorek we wspólnym komunikacie Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przekazały, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku i wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

ZOBACZ: Turów. Sąd nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni. Rzecznik rządu komentuje

Skargę na decyzję środowiskową złożyły jesienią 2022 roku m.in. te trzy organizacje. Ekolodzy zwrócili uwagę, że postanowienie WSA w Warszawie nie jest prawomocne i przysługuje możliwość wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

