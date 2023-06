- Na tym etapie to jest tylko zawieszenie wykonania decyzji, ale zawieszenie o charakterze kuriozalnym, to znaczy na wniosek zagranicznych organizacji w Polsce - powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. To reakcja na wyrok sądu związany ze wstrzymaniem wydobycia węgla w kopalni Turów.