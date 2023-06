Kontrole zwolnień chorobowych są ustawowym obowiązkiem ZUS. Od niedawna prowadzone są przy wsparciu nowoczesnej technologii. System za pomocą specjalnego algorytmu może wskazać, które zwolnienie budzi wątpliwości - przekazała reporterka Polsat News Agata Gwizdała.

Szczególnie chodzi o częste, krótkotrwałe zwolnienia, które są wystawiane przez lekarzy różnych specjalizacji.

Plaga lewych zwolnień. ZUS wstrzymuje wypłaty zasiłków chorobowych

- Zdecydowana większość pacjentów wykorzystuje zwolnienia lekarskie we właściwy sposób. Nieprawidłowości to niewielki procent - powiedział Grzegorz Dyjak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- W pierwszym kwartale tego roku na 117 tys. kontroli wydano niespełna 8 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłat - przekazał. Dodał, że zatrzymano wypłatę 7 mln złotych.

Karą dla pacjenta jest obowiązek zwrotu za wypłacone świadczenia. ZUS może wstrzymać takiemu lekarzowi możliwość wydawania zwolnień.

Rekordzista wśród lekarzy wystawił w jeden dzień 200 zwolnień. Są także i tacy, który w systemie potrafią wystawić trzy - cztery zwolnienia lekarskie. Takie przypadki bada właśnie system kontroli.

Według statystyk, najczęstszą przyczyną zwolnień chorobowych są infekcje i urazy. Powszechne są także zwolnienia ze względu na chorobę dziecka.

- W grupie zwolnień lekarskich zbadanych przez ZUS 7 proc. z nich to zwolnienia wystawione niesłusznie, bez podstawy merytorycznej, tzw. lewe zwolnienia - przekazał Kamil Sobolewski z Pracodawców RP.

- Zaś ZUS płaci za te, które są dłuższe niż 33 dni dla osób do 50 r.ż. albo za te dłuższe niż 15 dni w przypadku osób po 50. To oznacza, że ludzie, którzy chcą oszukać na zwolnieniach w czasie do dwóch tygodni lub do czterech tygodni mogą się czuć w zasadzie niekontrolowani - podsumował.

