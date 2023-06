Na pokładzie pierwszego czarterowego lotu PLL LOT z Radomia doszło do bójki. Po wylądowaniu maszyny w tureckiej Antalyi musiały interweniować tamtejsze służby. "Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę" - przekazało Interii biuro prasowe LOT-u.

W sobotę z portu lotniczego Warszawa-Radom wystartował pierwszy lot czarterowy. Ok. godz. 14:30 Boeing 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT wyruszył w rejs do Antalyi w Turcji. Podczas podróży doszło jednak do poważnego incydentu.

W trakcie opuszczania samolotu jeden z pasażerów miał zostać dotkliwie pobity. We wtorek głos w sprawie zabrał przewoźnik.

"Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę. Oznacza to, że naszymi liniami nie będą mogli udać się ani w podróż powrotną z Antalyi, ani w żadną inną w przyszłości" - przekazało Biuro Prasowe LOT-u w oświadczeniu przesłanym Interii.

Bójka podczas lotu z Radomia. Oświadczenie przewoźnika

Państwowe linie lotnicze podkreśliły, że "osobom nieodpowiedzialnym, agresywnym lub nadużywającym alkoholu" odmawia się wejścia na pokład. "Przykro nam, że pozostali uczestnicy lotu musieli być świadkami tych zdarzeń" - dodano.

PLL LOT zapowiedziały zwiększenie w szczycie sezonu liczby lotów z lotniska w Radomiu z 12 do 38. Po inauguracyjnym rejsie czarterowym do Antalyi w Turcji, następne mają odbyć się do Albanii, Grecji i Bułgarii.

- Cieszymy się z otwarcia Lotniska Warszawa-Radom i możliwości, jakie stwarza. Wypełnienie naszych samolotów świadczy o dużym zainteresowaniu podróżami do europejskich stolic - mówił wcześniej członek zarządu PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł, cytowany w oświadczeniu.

