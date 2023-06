Państwa Unii Europejskiej zadeklarowały w tym roku przekazanie do Polski 2182 cudzoziemców. Najwięcej nielegalnych imigrantów chcą nam odesłać Niemcy.

Z danych Straży Granicznej wynika, że wszystkie państwa członkowskie UE zadeklarowały w tym roku przekazanie do Polski 2182 cudzoziemców. Są to osoby, które nielegalnie przebywają w tych krajach, a wcześniej miały być w Polsce.

Najwięcej, bo aż 1878 imigrantów zgłosili nasi zachodni sąsiedzi - Niemcy.

Dla porównania w ubiegłym roku zgłoszonych zostało 3929 osób, a finalnie do Polski trafiło - 848.

Muszą być dowody na ich obecność w Polsce

Rzecznik prasowa SG por. Anna Michalska przekazała, że procedura readmisji dotyczy osób, które "nadużyły procedury uchodźczej w Polsce, aby dostać się na zachód Europy".

Według rzeczniczki SG większość z nich to cudzoziemcy, którzy opuścili otwarte ośrodki dla cudzoziemców przed zakończeniem procedur. To także osoby, które nadużyły procedury uchodźczej - złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i wyjechały z Polski, nie czekając na rozstrzygnięcie.

Mogą to również być osoby, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę Białorusi z Litwą lub Łotwą, a następnie przez Polskę dostały się na Zachód.

Aby takie osoby mogły zostać przyjęte z powrotem do Polski, muszą być dowody na ich wcześniejszą obecność w naszym kraju.

Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że 82 cudzoziemców próbowało w niedzielę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Jemenu i Indii. 24 z tych osób na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś.

Zatrzymano również obywatel Uzbekistanu, który przewoził trzech Etiopczyków.

Od początku roku Straż Graniczna odnotowała w sumie ponad 10 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Od początku czerwca odnotowano blisko 400 takich prób.

dk/ Polsatnews.pl