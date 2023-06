Jak poinformowano, cyfrowa rekonstrukcja powstała na podstawie dokładnych pomiarów czaszki i wcześniejszych zdjęć szkieletu.

- To była praca detektywistyczna, w której ślady informacji zostały połączone, aby dać nam trójwymiarowy model czaszki. Mając dane dotyczące proporcji i kilka ważnych pomiarów cefalometrycznych, można było pobrać cyfrowe dane wirtualnego dawcy czaszki i dopasować tak, by stał się czaszką Tutanchamona - tłumaczył Cicero Moraes, brazylijski ekspert do spraw grafiki 3D, specjalizujący się w sądowo-kryminalistycznej rekonstrukcji twarzy.

- Patrząc na niego, widzimy raczej młodego studenta niż polityka pełnego obowiązków, co czyni postać historyczną jeszcze ciekawszą - dodał.

researchgate.net

Kolejne oblicze Tutanchamona

To nie pierwsza próba rekonstrukcji twarzy egipskiego faraona. Kilka lat wcześniej podobne próby podjął francuski zespół grafików.

W tym przypadku rozwój technologiczny pozwolił jednak na dokładniejsze odwzorowanie niektórych elementów twarzy.

- Po przyjrzeniu się badaniom, które przeprowadziliśmy z danymi od żywych ludzi i porównaniu przewidywań z rzeczywistymi pomiarami, jesteśmy przekonani, że ogólna struktura jest dobrze kompatybilna z prawdziwą twarzą - stwierdził Moraes.

