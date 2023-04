Profesor Adam Antczak, przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych powiedział, że Monice Zalewskiej przyznano nagrodę "w dowód uznania dla zaangażowania, profesjonalizmu i wysokiego poziomu materiałów".

- Jest to osoba, która jest świetnie przygotowana do tego co robi. Robi to dobrze, ciekawie, mądrze, w sposób wyważony, obiektywny. Jej materiały spełniają szereg cech, które zasługują na uznanie - dodał.

- To bardzo miłe że zespół tak wybitnych specjalistów docenia naszą pracę, nie tylko ogląda ale też docenia. I przyznaje taką nagrodę, ciężkie, zdrowe pióro, ale mi nie będzie ciążyło, tylko motywowało do dalszej pracy - powiedziała Monika Zalewska.

- My ze specjalistami gramy do jednej bramki - dodała reporterka.

dsk/ sgo/polsatnews.pl