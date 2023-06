Lekarz z amerykańskiego stanu Missouri wyszedł z nocnego dyżuru i ślad po nim zaginął. Dziewięć dni później znaleziono go martwego z raną postrzałową w Arkansas. Rodzina zdecydowanie odrzuca sugestie o samobójstwie. - To człowiek, który niedawno się zaręczył. Był zaangażowany w działalność filantropijną - powiedział brat zmarłego.

Lekarz John Forsyth wysłał wiadomość do swojej narzeczonej rano 21 maja. Napisał, że właśnie skończył nocną zmianę w szpitalu i za chwilę się z nią zobaczy. - Potem John przestał odpowiadać na wiadomości - przekazał jego brat Richard Forsyth, cytowany przez CNN.

Szukali go dziesięć dni. Tragiczny koniec

Na nagraniu z monitoringu widać lekarza idącego w kierunku swojego kampera przed szpitalem w Cassville w stanie Missouri. CNN dodało, że medyk czasami nocował w tym pojeździe, gdy późno wychodził z pracy.

Śledczy znaleźli jego drugie auto w parku. We wnętrzu pojazdu znajdowały się dwa telefony komórkowe, portfel, paszport, prawo jazdy, teczka służbowa oraz kluczyki do kampera. - John nie wychodził nigdzie bez telefonu na wypadek, gdyby dzwonili do niego ze szpitala - powiedział jego brat.

Rodzina poszukiwała krewnego przez dziewięć dni. Utworzyła nawet specjalną stronę na Facebooku i rozsyłała wiadomości w mediach lokalnych o zaginionym.

Oświadczył się, chciał zacząć nowe życie. Znaleziono go martwego

30 maja kajakarz odkrył ciało Johna Forsytha w jeziorze Beaver w północno-zachodnim Arkansas. Zwłoki znaleziono w pobliżu brzegu, 32 kilometry na południe od Cassville. Policja przekazała, że lekarz miał widoczną ranę postrzałową.

- To tragiczny koniec dla kogoś, kto miał rozpocząć nowy rozdział życia. Niedawno oświadczył się swojej dziewczynie - mówił jego brat.

Dana Kammerlohr, komendant policji w Cassville, potwierdził odnalezienie ciała. Nie podano dalszych informacji, powołując się na dobro trwającego dochodzenia.

"Mogę wygłosić wykład tłumaczący, dlaczego mój brat nie popełnił samobójstwa"

Śledczy przekazali, że pracują nad odzyskaniem informacji z telefonów lekarza. Brat zmarłego uważa, że to niemożliwe, by John popełnił samobójstwo. - Mogę wygłosić wykład na temat tego, dlaczego on się nie zabił - powiedział Richard Forsyth.

Dodał, że o ile mu wiadomo, jego brat nie posiadał broni. - To człowiek, który niedawno się zaręczył, był zaangażowany w działalność filantropijną i inne projekty, którymi się pasjonował, snuł plany na przyszłość. Był bardzo szczęśliwym człowiekiem - stwierdził.

Rodzina lekarza zaapelowała do śledczych o pomoc w ustaleniu okoliczności śmierci.

