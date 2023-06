57-latek przetransportował do Polski heroinę i kokainę o czarnorynkowej wartości co najmniej 2,5 miliona złotych. Towar ukrył w oponach, które wiózł na lawecie, a zatrzymano go w Warszawie. Jak opisała stołeczna policja, po zatrzymaniu początkowo twierdził, że nie przewozi żadnych narkotyków. Zdradziło go jednak zdenerwowanie podczas rozmowy z mundurowymi.