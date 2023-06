Kijowski polityk skomentował działania rosyjskich ochotników walczących po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy kolejny raz weszli na teren obwodu biełgorodzkiego.

Jego zdaniem, od 24 lutego ubiegłego roku rozpoczął się proces niszczenia Federacji Rosyjskiej, który teraz wchodzi w aktywną fazę.

- Wielokrotnie podkreślałem, mają prawo, czemu nie... Jestem pewien, że to tylko początek, będzie więcej. To nie będzie tylko Biełgorod - stwierdził.

Daniłow w prześmiewczy sposób skomentował ataki dronowe do jakich dochodzi w ostatnich dniach w wielu miejscach w Federacji Rosyjskiej.

- Widzisz, co tam się dzieje, czasami drony zaczynają same wystrzeliwać się wokół Moskwy, a potem robią coś innego. To dziwny kraj, co tu mogę powiedzieć - podkreślił.

RKO: "Druga faza wyzwolenia obwodu biełgorodzkiego"

Ukraiński wywiad wojskowy potwierdził, że ochotnicy zrzeszeni w Rosyjskim Korpusie Ochotniczym oraz Legionie "Wolność Rosji" prowadzą aktywne działania na terytorium Rosji.

W rozmowie z Suspilna, doniesienia komentował Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

- Trwają działania z udziałem tych struktur i ich zwolenników. Co do celów, konieczne jest wyjaśnienie z przedstawicielami RKO i Legionu, które działają autonomicznie - przekonywał.

O walkach w obwodzie biełgorodzkim informują także rosyjskie reżimowe media. Specjalny komunikat wydało także tamtejsze Ministerstwo Obrony.

"Rosyjscy żołnierze odparli trzy ataki ukraińskich formacji terrorystycznych. W wyniku aktywnych działań oddziałów ochrony granic państwowych Zachodniego Okręgu Wojskowego i FSB Rosji formacje terrorystyczne reżimu kijowskiego ponoszą znaczne straty" - przekazano.

