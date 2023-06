W piątek Aryna Sabalenka opuściła pomeczową konferencję prasową po trzeciej rundzie French Open - oficjalnie ze względu na zdrowie psychiczne. Dodała, że decyzję o nieuczestniczeniu w spotkaniu z dziennikarzami poparli organizatorzy French Open.

"Od miesięcy odpowiadam na pytania, które bardziej dotyczą polityki niż tenisa i jasno przedstawiam swoje stanowisko" - przekazała w oświadczeniu tenisistka.

Zadeklarowała, że pytania o rosyjsko-ukraiński konflikt, jakie padły w środę, "nie są dla niej problemem". "Wiem, że muszę mediom zapewnić odpowiedzi nie tylko na kwestie tenisowe. W środę jednak na konferencji prasowej nie czułam się bezpiecznie" - argumentowała.

Sabalenka jest zdania, że w trakcie rozmów z dziennikarzami powinna czuć się bezpiecznie. "Dla własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia zdecydowałam, że nie chcę znów znaleźć się w takiej sytuacji" - podsumowała.

Kłopotliwe pytania dla Sabalenki. "Jak to możliwe, że wspiera dyktatora?"

Na środowej konferencji tenisistka otrzymała niewygodne pytania od ukraińskiej dziennikarki Darii Meszczeriakowej.

- W 2020 roku, gdy Łukaszenka bił na ulicach protestujących, podpisałaś list, który go wspiera. Następnie uczestniczyłaś w przyjęciu i widziałaś się z nim. Jak to możliwe, że tenisistka, która wkrótce może zostać liderką światowego rankingu, wspiera dyktatora? - zapytała dziennikarka, na co Sabalenka nie odpowiedziała.

Meszczeriakowa kontynuowała: - Mówisz, że nikt nie popiera wojny, ale czy możesz powiedzieć: "Potępiam to, że Białoruś atakuje Ukrainę i chcę, żeby to się skończyło?".

Białorusinka ponownie nie udzieliła odpowiedzi. Moderator poprosił, by pytania zaczęła zadawać inna osoba.

