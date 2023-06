Od godziny 8:00 dzieci 12 i 13-letnie mogą zostać bezpłatnie zaszczepione przeciw HPV.

- To bardzo ważny dzień. Ruszamy tego szczególnego dnia w Dzień Dziecka. Dzisiaj w całej Polsce ruszają szczepienia przeciw wirusowi HPV - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Pile w czwartek rano.

Jak przypomniał bezpłatne szczepienia dotyczą dzieci z rocznika 2010 i 2011.

Od dziś, od godziny 8.00 rozpoczęły się szczepienia dzieci 12 i 13-letnich przeciw #HPV. Za chwilę konferencja ministra @a_niedzielski w #Piła. pic.twitter.com/9yoUc2cG6Q — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 1, 2023

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Najwięcej osób zgłoszono w woj. wielkopolskim

- Od tygodnia trwa kampania promocyjna. Można się zapisywać, w tej chwili mamy zapisane blisko 4 tys. dzieci, które w najbliższym czasie zostaną zaszczepione - mówił.

Minister zdrowia powiadomił, że najwięcej dzieci zostało zapisanych w województwie wielkopolskim. - Znowu Wielkopolska daje bardzo dobry przykład, bo czy przy szczepieniach COVID czy w realizacji programu Profilaktyka 40 Plus mamy największą liczbę zapisów - podkreślił.



Niedzielski przekazał, że dziś zostanie zaszczepionych ok. 600 dzieci. - To są dane minimalne, są to osoby, które zostały zapisane poprzez e-rejestracji, a oczywiście punkty przyjmują swoich pacjentów, czyli dzieci, które zostały zapisane na liście podstawowej opieki zdrowotnej - zaznaczył.

Wirus HPV. Szczepienia dla dzieci

HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, odpowiada za wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy. Może wywoływać również inne nowotwory u kobiet i mężczyzn.

Przed zakażeniem, do którego dochodzi drogą płciową, może uchronić szczepionka. Szczepienia najlepiej wykonywać przed inicjacją seksualną.

Na szczepienia można umawiać się na trzy sposoby: w przychodni, przez e-rejestrację, na infolinii.

anw/dsk/polsatnews.pl