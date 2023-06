Premier i służba dyżurna szefa MON mieli zostać niezwłocznie poinformowani o rakiecie pod Bydgoszczą - wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Posłowie PO składają zawiadomienie do prokuratury, w związku z niedopełnieniem obowiązków przez Mateusza Morawieckiego. - W każdej normalnej demokracji premier - oszust i minister obrony - krętacz wylecieliby z rządu na zbity pysk - komentował Cezary Tomczyk.

- Mamy do czynienia z kryzysem polskiej obronności - powiedział Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej w Sejmie. Razem z Tomaszem Siemoniakiem poinformowali o złożeniu wniosku do prokuratury, w sprawie wydarzeń z 16 grudnia, kiedy pod Bydgoszczą spadła rakieta.

- Chcemy zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, w związku z niedopełnieniem obowiązków, w związku z tym, że kłamał opinię publiczną, w związku z tym, że o sprawie rakiety pod Bydgoszczą wiedział od samego początku. Przez pięć miesięcy, gdy rakieta leżała gdzieś w lesie, nie zrobiono nic - podkreślał Tomczyk.

Wcześniej o sprawie napisała "Rzeczpospolita". Z ustaleń gazety wynika, że kiedy 16 grudnia dowódca operacyjny poinformował o "niezidentyfikowanym obiekcie nieznanego pochodzenia" premiera.

Nieodebrany telefon, służby powiadomione

Zadzwonił do Morawieckiego. Początkowo szef rządu nie odebrał telefonu. W tym czasie generał Piotrowski poinformował o sprawie służbę dyżurną ministra obrony oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Morawiecki oddzwonił do generała i wtedy miał się dowiedzieć o nieznanym obiekcie. Co więcej, informacja o nim oraz o informowanych osobach ma się znajdować w dokumentach Centrum Operacji Powietrznych z 17 grudnia. "Rzeczpospolita" ustaliła, że raport został zabezpieczony przez Najwyższą Izbę Kontroli.

ZOBACZ: Obiekt pod Bydgoszczą. Mariusz Błaszczak: Dowódca operacyjny zaniechał swoich obowiązków

Minister Błaszczak twierdził 11 maja, że dowódca operacyjny - generał Tomasz Piotrowski "zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków" i nie poinformował ministra o sprawie.

- Doszło do tego, że na Polskę spadła rakieta, której nikt nie szukał i doszło do próby mataczenia, zamiecenia sprawy pod dywan. To jest bardzo poważna historia - komentował Tomczyk podczas konferencji prasowej.

Polityczna kwestia Patriotów

Poseł Tomczyk zwrócił uwagę na "tajemniczą rolę Jarosława Kaczyńskiego". Przypomniał, że rakieta spadła 16 grudnia, a prezes PiS 28 listopada informował opinię publiczną, że Polska nie potrzebuje Patriotów.

ZOBACZ: Leszek Miller: Niemieckie Patrioty powinny być w Polsce

- Chcemy postawić bardzo jasną tezę, że w tej sprawie doszło do mataczenia ze względu na próbę ochrony Kaczyńskiego, który podjął decyzję polityczną sprzeczną z decyzją militarną. Jako szeregowy poseł podjął decyzją za ministra obrony, ze my nie potrzebujemy żadnych Patriotów od zachodnich sojuszników - mówił Tomczyk.

- W każdym innym państwie, w każdej normalnej demokracji premier oszust i minister obrony krętacz wylecieliby z rządu na zbity pysk - dodał.

WIDEO: 24-latek zmarł w trakcie interwencji policji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/dsk/ Polsatnews.pl