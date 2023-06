Fundacja GrowSPACE przedstawiła w czwartek wyniki kontroli w 16 kuratoriach oświaty w całej Polsce. Aktywiści zebrali dane dotyczące działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży prowadzonych przez wspomniane instytucje.

Kuratoria otrzymaly pytania o to, jakie programy są realizowane na terenie danego województwa, które z nich są kierowane do nauczycieli i nauczycielek, a które do uczniów i uczennic. Dopytywano także o to, ile szkół wzięło w nich udział. Wyniki spłynęły z 16 instytucji.

Z badań wynika, że pięć kuratoriów oświaty (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, małopolskie, zachodniopomorskie) twierdzi, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie mieszczą się w ich kompetencjach.

Cztery kuratoria oświaty (kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie) deklarują, że działania nie są prowadzone i/lub wzięło w nich udział zero szkół.

Siedem kuratoriów oświaty (podkarpackie, wielkopolskie, pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, śląskie, mazowieckie) podało, że prowadzi działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Trzy instytucje podały dokładne liczby szkół, które są zaangażowane w działach, co "świadczy o istnieniu procedur monitorowania efektów" - zauważa fundacja.

"Kontrol wykazała nieścisłości"

- Kontrola wykazała zatem nieścisłości w zakresie różnic w działaniach w różnych regionach. Nie istnieje spójna linia działania pomiędzy kuratoriami oświaty, co uniemożliwia równy dostęp do psychoedukacji dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek z całego kraju. Działania podejmowane są wybiórczo przez niektóre instytucje, ponieważ część nie widzi ich zasadności lub własnej roli - twierdzi Dominik Kuc z GrowSPACE.

Fundacja zwraca uwagę na przykład Małopolski. Tamtejsze kuratorium oświaty znalazło się wśród tych, które zadeklarowały, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie leżą w zakresie ich kompetencji. "Barbara Nowak chwali się w odpowiedzi tylko konferencją zorganizowaną pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka" - czytamy w informacji prasowej fundacji.

- To absurdalne, że właśnie Małopolskie Kuratorium Oświaty, które jednocześnie tworzy nagonkę na dyrektora szkoły z Tarnowa, deklaruje brak działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie swojego województwa. Ten brak działań może wynikać z tego, ze partyjni kuratorzy są uzależnieni od ministra Czarnka. Działają jak zbrojne ramię prawicowej linii rządu - ocenia Dominik Kuc, który prowadził kontrole.

Próby samobójcze dzieci i młodzieży. Padł rekord

W lutym Fundacja GrowSPACE apelowała o wprowadzenie prewencji suicydalnej do polskich szkół. Aktywiści przedstawili także statystyki samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja GrowSpace zwróciła się do wojewódzkich komend policji i poprosiła o odpowiedź na pytanie, ile prób samobójczych i samobójstw dzieci i młodzieży do 18. roku życia odnotowano w 2022 roku.

Najwięcej prób samobójczych, bo aż 417, podjęły dzieci i młodzież z województwa pomorskiego. 301 takich prób policja odnotowała na Śląsku, 193 w Małopolsce. W województwie mazowieckim 154 młode osoby zamachnęły się na swoje życie, w tym 83 mieszkające w Warszawie.

Przypomnijmy: w 2020 roku 843 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą. W 2021 roku - 1439. Rok 2022 to już 2031 takich prób.

