Korea Północna wystrzeliła satelitę szpiegowskiego

Korea Północna poinformowała w poniedziałek japońską straż przybrzeżną o planie wystrzelenia satelity między 31 maja a 11 czerwca.

Jak się okazało stało się to właśnie w środę, o czym jako pierwsze poinformowało wojsko Korei Południowej. Władze wysłały ostrzeżenia do mieszkańców, aby przygotowali się do ewakuacji, ale nie było to konieczne.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach państwowych Korea Północna przyznała bowiem, że misja zakończyła się niepowodzeniem, a rakieta z satelitą szpiegowskim spadła do morza u zachodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego po tym, jak straciła ciąg.

Rakieta z satelitą została wystrzelona około godziny 6:30 rano, czasu lokalnego, z północno-zachodniego obszaru Tongchang-ri na północy kraju, gdzie znajduje się główny ośrodek startów kosmicznych w kraju - poinformowało w oświadczeniu Kolegium Szefów Sztabów Korei Południowej.

Naruszenie rezolucji ONZ

Wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety z wojskowym satelitą szpiegowskim jest naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, poinformowały władze w Seulu.

Wojskowy satelita szpiegowski jest jednym z kilku zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia, które dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un zamierza, wbrew rezolucjom ONZ, wprowadzić do swojej armii, obok pocisków wielogłowicowych, atomowego okrętu podwodnego, międzykontynentalnego pocisku balistycznego na paliwo stałe i pocisku hipersonicznego.

Kilka godzin po wystrzeleniu rakiety armia Korei Południowej ogłosiła, że jest w trakcie wydobywania szczątków północnokoreańskiego satelity szpiegowskiego, który spadł do Morza Żółtego.

"Około 8:05 rano nasze wojsko zidentyfikowało 200 km na zachód od wyspy Eocheong obiekt, który uważa się za część rzekomo wystrzelonego przez Koreę Północną 'kosmicznego pojazdu nośnego' - poinformowano.

