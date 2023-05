Arcybiskup Wiktor Skworc złożył rezygnację z funkcji metropolity katowickiego. W środę Nuncjatura Apostolska w Watykanie poinformowała, że papież Franciszek przyjął odejście duchownego. Nowym metropolitą katowickim został abp Adrian Galbas.

Duchowny ogłosił wcześniej swoje odejście w liście do wiernych. Przypomniał w nim, że prawo kanoniczne nakłada na biskupa diecezjalnego obowiązek złożenia rezygnacji po osiągnięciu 75. roku życia. Arcybiskup osiągnął wiek emerytalny w maju.

"Przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary. Módlcie się za Niego i wspierajcie" - napisał abp Skworc w liście odczytywanym w niedzielę w kościołach diecezji katowickiej.

Abp Wiktor Skworc. Przyznał, że dochodziło do zaniedbań

Arcybiskup Wiktor Skworc odebrał święcenia kapłańskie 26 lat temu. Metropolitą krakowskim został w 2011 roku, a wcześniej przez 13 lat był biskupem tarnowskim. To właśnie tam dochodziło do zaniedbań, które doprowadziły do przypadków wykorzystywania seksualnego.





ZOBACZ: Abp Skworc: cel, jakim jest zdobycie władzy, nie uświęca środków

