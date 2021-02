Abp Skworc: pragniemy stanąć i stajemy po stronie małych i słabych

Abp Skworc przewodniczył wieczorem w katowickiej katedrze nabożeństwu drogi krzyżowej podczas przypadającego w piątek Dnia Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. W tym roku ten dzień przebiega w polskim Kościele w Polsce pod hasłem "Wspólnota ze zranionymi". W nabożeństwie wzięli udział pracownicy kurii metropolitalnej i instytucji diecezjalnych. Do modlitwy włączyli się także wierni w parafiach całej archidiecezji.

Jak mówił abp Skworc na początku nabożeństwa, wierni przystępują do rozważania drogi krzyżowej "ufni w uzdrawiającą i przemieniającą moc tej modlitwy".

- Stawia nas ona w obliczu tajemnicy zła i grzechu, którym każdy z nas jest indywidualnie poddany, ale też nasze wspólnoty są naznaczone i w którym mają swój udział. Zło i grzech są głęboko zakorzenione w ludzkim sercu, każdy człowiek zmaga się z nim do końca życia – powiedział arcybiskup.

ZOBACZ: Sprawa ks. Dymera. Komisja ds. pedofilii nie kończy działań

- Każdy człowiek zmaga się ze złem, także przynależąc do Kościoła. Kościół zawsze będzie się zmagał z grzechem, bo nigdy nie jest wolny od zła i grzechu swoich członków, także osób duchownych. Jednak na Drodze Krzyżowej stajemy jednocześnie przed obliczem tajemnicy miłości, która wie, jak pokonać zło, jak pozbawić grzech jego mocy, przezwyciężyć śmierć i ukazać światło życia – zaznaczył.

Modlitwa w intencji ofiar

Uczestnicy drogi krzyżowej modlili się w intencji cierpiących – ofiar, ale także za wszystkich innych, by mieli odwagę "podnosić tych, których przytłacza krzyż bolesnych doświadczeń".

- Jesteśmy świadomi, że nasze pokutne akty nie uczynią niebyłą wyrządzoną krzywdę ani nie uśmierzą bólu zranionych zgorszeniem sumień - zaznaczył w modlitwie na koniec nabożeństwa abp Skworc.

- Panie, pragniemy stanąć – nie tylko pragniemy, ale i stajemy - po stronie małych i słabych. Pragniemy być czytelnym znakiem Twojego zbawienia, głosem, którym przepowiada dobrą nowinę oraz narzędziem pojednania i uzdrowienia w tym świecie - oświadczył.

Jak mówił w czwartek rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Tomasz Wojtal, dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystania seksualnego ma charakter wynagradzający i przebłagalny.

- Jako Kościół jesteśmy żywym organizmem i zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy cierpi jeden członek, cierpi cały Kościół. Otaczamy modlitwą ofiary, ich rodziny, pamiętamy o osobach, które doznały krzywdy ze strony osób duchownych. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby te sytuacje były wyjaśnione, aby winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności i raz jeszcze powtarzamy, że do podobnych sytuacji nigdy nie powinno było dojść. Każdy przypadek to o jeden przypadek za dużo - powiedział.

Papież Franciszek 30 czerwca 2015 r. zwrócił się z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie w poszczególnych krajach Dni Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystywania Seksualnego Małoletnich. Pierwszy raz obchodzono go w Polsce 3 marca 2017 r. Zgodnie z decyzją podjętą na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Płocku jesienią 2018 r. każdy pierwszy piątek wielkiego postu jest w polskim Kościele Dniem Modlitwy i Pokuty za Grzechy Wykorzystania Seksualnego Małoletnich.

WIDEO - Mandat za "driftowanie" po zamarzniętym Bugu. Policja dotarła do kierowcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP