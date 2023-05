Funkcjonariusze Straży Granicznej z Elbląga wspólnie policjantami wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali dwie osoby w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Mężczyźni mieli nabywać i przechowywać wyroby akcyzowe, takie jak tytoń i papierosy.



Funkcjonariusze po zebraniu informacji i ich zweryfikowaniu zatrzymali 56 i 57-latka. Doszło do tego na terenie powiatu kartuskiego i gdańskiego (woj. pomorskie).

Policja Pomorska Służby zatrzymały dwie osoby związane z nielegalną produkcją papierosów

Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa to blisko ćwierć miliona złotych

Podczas przeszukania trzech posesji mundurowi zabezpieczyli 180 kg tytoniu, 33 tys. sztuk papierosów oraz sprzęt do ich produkcji, w tym elektroniczne wagi, kompresory powietrza, urządzenia do automatycznego napełniania papierosów i sprzęt do foliowania.

Ponadto policjanci zarekwirowali gotówkę oraz telefony komórkowe. Funkcjonariusze wyliczyli szacunkową wartość strat na jaką narażony został Skarb Państwa na blisko ćwierć miliona złotych.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kartuzach. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

