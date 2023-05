Podróżni będą ważeni na lotnisku w nowozelandzkim Auckland. Wejście na wagę przed wpuszczeniem na pokład będzie dotyczyło wszystkich lotów. W 2021 roku podobne przepisy wprowadzono w odniesieniu do tras krajowych.

Air New Zealand wyjaśnia, że procedura ma zapewnić "bezpieczną i wydajną eksploatację samolotu". Przepisy zezwalające na ważenie pasażerów zatwierdził wcześniej krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Linie lotnicze będą ważyć pasażerów. "Całkowicie anonimowe"

W oświadczeniu przewoźnika zwrócono uwagę, że obecnie linie lotnicze szacują masę pasażerów na podstawie liczby wykupionych miejsc w samolocie. Nowa procedura ma pozwolić oszczędzać paliwo i zmniejszać ślad węglowy.

- Wiemy, że wejście na wagę może być zniechęcające. Chcemy zapewnić naszych klientów, że nigdzie nie będzie wyświetlacza. Nikt nie będzie mógł zobaczyć Twojej wagi - nawet my. To całkowicie anonimowa procedura - podkreślił Alastair James, specjalista ds. ładunków w Air New Zealand.

Przedstawiciel linii lotniczych wyjaśnił, że choć nie można zmusić nikogo do wejścia na wagę, to pasażerowie będą zachęcani do ważenia. - Pilot musi znać wagę wszystkiego, co leci samolotem, od ładunku, przez posiłki na pokładzie, po bagaż w luku bagażowym - wyjaśnił Alastair James.

Wytyczne zaczną obowiązywać od 2 lipca. Linie lotnicze nie wykluczają wprowadzenia procedury ważenia pasażerów także na innych lotniskach w Nowej Zelandii.

