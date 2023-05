Zgodnie z doniesieniami opozycyjnej telewizji Halk TV, po przeliczeniu 41 proc. głosów na prowadzenie w wyborach prezydenckich w Turcji wysunął się Kemal Kilicdaroglu, na którego głos oddać miało 50,92 proc. obywateli. Zupełnie inne informacje podaje jednak stacja NTV. Według tej telewizji, prowadzi Recep Tayyip Erdogan z wynikiem z 58 proc.

W pierwszej turze, która odbyła się 14 maja na prowadzenie wyszedł Erdogan. Miał prawie pięciopunktową przewagę nad swoim rywalem. Jednak nie uzyskał 50 proc. potrzebnych do objęcia urzędu. W pierwszym głosowaniu zabrakło mu raptem 0,5 proc do uzyskania reelekcji, która byłaby już jego trzecią kadencją. Dlatego doszło do drugiej tury wyborów - pierwszy raz w historii kraju.

Głosowanie w drugiej turze trwało od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego. Uprawnionych do głosowania było ponad 64 mln obywateli. Frekwencja przy pierwszym głosowaniu wyniosła niemal 89 proc.

Pierwsza tura wyborów była nierozstrzygnięta

W pierwszej turze wyborów walczył jeszcze trzeci kandydat, Sinan Ogan. Uzyskał on 5 proc. poparcia, które w drugiej turze zostały do rozdysponowania między Erdoganem, a Kilicdaroglu. Jednak elektoratowi Ogana zdecydowanie bliżej było do przekonań Edrogana. Po głosowaniu sam Ogan opowiedział się za stroną ówczesnego prezydenta.

Eksperci przed drugą turą wyborów zakładali zwycięstwo Erdogana. Polityk zdążył mocno zakorzenić swoje postulaty w kraju, przez wcześniejsze lata pełnienia swojego urzędu. Kryzys gospodarczy, zatargi z Zachodem, czy silne trzęsienie ziemi z lutego 2023 roku, nie zachwiały poparcia Erdogana, który niemalże wygrał pierwszą turę. Istotną rolę w wyborach pełnił też monopol informacyjny. 90 proc. tureckich mediów kontroluje państwo, które może przekazywać wybiórcze informacje.

Wybory w Turcji kwestią międzynarodową

Wybory w Turcji mają duże znaczenie na arenie międzynarodowej. Istotną kwestią jest relacja Stambułu z Moskwą. Erdogan przez swoją ubiegłą kadencję utrzymywał dosyć bliskie relacje z Kremlem. Z kolei jego przeciwnik podkreślał, że Turcja nie chce podążać za działalnością Rosji. W wywiadzie dla BBC powiedział: "Chcemy wolnych mediów i pełnej niezależności sądów. Erdogan nie myśli w ten sposób, on chce być jeszcze bardziej autorytarny".

