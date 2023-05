Chociaż w nocy z piątku na sobotę temperatura w niektórych częściach kraju spadła poniżej zera, to w weekend pogoda pozytywnie zaskoczy. Będzie słonecznie i ciepło.

Sobota zapowiada się słonecznie. Temperatura w całym kraju wyniesie około 20 stopni. Najchłodniej będzie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, minimalna temperatura może tam wynieść 15 st. C. Najcieplej w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie temperatura może wzrosnąć do 22 st. C.



Sobota będzie pogodna. Jedynie poranek na Pogórzu Karpackim i w Karpatach może przynieść więcej chmur. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Synoptycy nie zapowiadają żadnych burz na terenie kraju.

W dzień pogodnie, jedynie rano na Pogórzu Karpackim i w Karpatach miejscami więcej chmur. Temperatura od 17°C na północy do 22°C na południowym wschodzie; nad morzem i w dolinach górskich od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. 🌙#IMGW #meteo pic.twitter.com/bBXHR6Aq8T — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 27, 2023

Jak poinformowało IMGW, słoneczna i sucha pogoda powinna utrzymywać się cały weekend. W połączeniu ze słabym wiatrem i wysokim ciśnieniem atmosferycznym korzystnie wpłynie na organizm człowieka.

Więcej informacji👇https://t.co/zKHdnnxrU5#IMGW pic.twitter.com/h5YVix7XxS — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 27, 2023

W niedzielę eksperci zapowiadają napływ wyżu z centrum Litwy. Z zachodu będzie napływać dość chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie zacznie powoli spadać.

Nie zmieni to jednak szybko pogody. Synoptycy informują o pogodnej niedzieli. Nad krajem będzie wciąż sporo słońca. Temperatura osiągnie od 17 stopni, w najbardziej południowej części kraju, do 22 st. C w centrum i na północy.



Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich i z północy. W małopolskim i podkarpackim, szczególnie na wschodzie regionu i w górach, mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

kar/pgo/Polsat News