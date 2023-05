Wrocławska policja oraz Dowództwo Generalne poinformowały o odkryciu przy ul. Staszica we Wrocławiu niemieckiej bomby lotniczej SC-250 z okresu II Wojny światowej.

Służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców na czas trwania działań saperów.

Ewakuacja we Wrocławiu. Które ulice?

Policja podała, że ewakuacja dotyczy osób przebywających na terenie ulic: Reymonta od ul. Łowieckiej do Kleczkowskiej, ul. Kleczkowska od ul. Reymonta do ul. Dębowskiego, ul. Dębickiego do skrzyżowania z ul. Trzebnicką (bez ewakuacji bloków przy ul. Dębickiego), ul. Trzebnicka od skrzyżowania z ul. Dębickiego do Placu Powstańców Wielkopolskich. Następnie od Placu Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ul. Św. Wincentego, skręt w prawo na skrzyżowaniu z ul. Pomorską w Plac ks. Stanisława Staszica do ul. Biskupa Tomasza Pierwszego, do ul. Łowieckiej oraz ul. Reymonta. Przychodnia zdrowia ul. Łowiecka oraz budynek PGE Kogeneracja S. A. oraz budynek przy ul. Staszica 30A.

Urząd Miasta Wrocław Obszar objęty ewakuacją

Miasto przygotowało dla osób ewakuowanych trzy autobusy, które w godz. 8-10:30 będą przewozić mieszkańców w bezpieczne miejsce.

Służby zaapelowały o zachowanie spokoju i stosowanie się do ich poleceń.

We Wrocławiu znaleziono niemiecką bombę lotniczą SC-250z okresu II Wojny światowej.



Dowódca Patrolu Saperskiego 25 z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców na czas interwencji, która rozpocznie się 26 maja ok. godz. 10.00. pic.twitter.com/00PgRbQFE4 — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) May 26, 2023

