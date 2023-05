Kremlowskie służby poinformowały, że zatrzymano dwóch Ukraińców, którzy mieli planować sabotaż elektrowni jądrowych w Rosji. Ujęte osoby mają stać za wysadzeniem słupa przesyłowego na początku maja. Według relacji FSB dywersanci dostali się do Rosji przez Białoruś i Polskę. Prawdziwości tych informacji nie sposób obecnie zweryfikować.

Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa, rosyjskim funkcjonariuszom udało się zapobiec sabotażowi dwóch elektrowni - Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej i Elektrowni Jądrowej Kalinin w obwodzie twerskim.

Zatrzymano dwie osoby - Ukraińców, którzy rzekomo mieli zostać zwerbowani przez ukraińskie służby specjalne. FSB twierdzi, że zatrzymani zostali przeszkoleni na terenie Ukrainy. Następnie z Polski dostali się na Białoruś i nielegalnie przekroczyli granicę białorusko-rosyjską w obwodzie pskowskim.

Sabotażystom udało się wysadzić słup przesyłowy oraz podłożyć ładunki wybuchowe pod kolejne - cztery w elektrowni leningradzkiej, siedem w pobliżu elektrowni Kalinin.

Dwóch sabotażystów zatrzymanych, Rosjanie szukają trzeciego

FSB przejęła 36,5 kilograma materiałów wybuchowych, 61 detonatorów i 38 stoperów elektronicznych. Funkcjonariusze mieli też znaleźć przy zatrzymanych dwa pistolety.

Przeciwko obywatelom Ukrainy wszczęto postępowania karne związane z sabotażem i nielegalnym handlem materiałami wybuchowymi.

W sprawie poszukiwany jest kolejny Ukrainiec, który według FSB przebywa w Belgii. Zatrzymano też dwóch Rosjan. Mieli pomóc sabotażystom w zdobyciu "środków komunikacji i transportu".

FSB zaznacza w komunikacie, że zatrzymani przyznają się do winy. Mieli planować wysadzenie w sumie 30 słupów energetycznych, co mogło doprowadzić do wyłączenia reaktorów jądrowych. Według planu, eksplozje miały nastąpić w przededniu rosyjskiego Dnia Zwycięstwa 9 maja.

BBC zauważa, że istotnie na początku maja gubernator obwodu leninagradzkiego informował o wysadzeniu słupa przesyłowego w regionie.

jk/grz/ Polsatnews.pl