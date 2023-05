62-latek został odnaleziony i aresztowany dzięki współpracy władz Republiki Południowej Afryki i śledczych ONZ. Początkowo zaprzeczał swojej tożsamości, jednak po godzinach przyznał rację śledczym. - Długo czekałem na aresztowanie - miał powiedzieć Kayishema funkcjonariuszom z Biura Prokuratora IRMCT.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna wielokrotnie fałszował dokumenty tożsamości, dzięki czemu udało mu się uciekać organom ścigania.

Ludobójstwo w Rwandzie. Podpalili, a następnie zburzyli kościół

Zdaniem prokuratorów Fulgance Kayishema oskarżony jest o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, które popełniał w 1994 roku w Rwandzie.

Mężczyzna - podczas masowych prześladowań ludności Tutsi - we współpracy z innymi mordercami doprowadził do śmierci ponad dwóch tysięcy osób, w tym starców i dzieci. Znajdowały się one wówczas w kościele Nyange w gminie Kivum.

62-latek brał bezpośredni udział w zaplanowaniu i przeprowadzeniu akcji. Budynek świątyni został podpalony z uchodźcami w środku. Następnie przy użyciu buldożerów doprowadzono do zawalenia ścian, grzebiąc tym samym wszystkich tam obecnych.

Szukają innych uciekinierów z Rwandy. Odpowiadają za "najpoważniejszą zbrodnię"

Jak czytamy w komunikacie IRMCT, aresztowanie Kayshemy jest bardzo ważnym krokiem w kierunku rozliczenia uciekinierów z Rwandy oskarżonych o ludobójstwo.

Do tej pory zespół ds. śledzenia uciekinierów OTP odnalazł pięć osób nad którymi ciążyły oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nadal poszukiwanych jest trzech przestępców, którzy skutecznie unikają odpowiedzialności.

"Ludobójstwo jest najpoważniejszą zbrodnią znaną ludzkości. Społeczność międzynarodowa zobowiązała się do zapewnienia, że jej sprawcy zostaną osądzeni i ukarani. To aresztowanie jest namacalnym dowodem na to, że to zobowiązanie nie wygasa i że sprawiedliwości stanie się zadość, bez względu na to, jak długo to potrwa" - napisano.

mjo/wka/ Polsatnews.pl