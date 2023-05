Pierwszy rosyjski Ił-20 nadleciał znad Morza Ochockiego. Został wykryty nad Pacyfikiem. Druga maszyna tego samego typu zbliżyła się do wyspy Sado na Morzu Japońskim.

W związku z aktywnością Rosjan, siły zbrojne Japonii poderwały myśliwce. Reuters cytuje komunikat ministerstwa obrony. Pierwsza z wykrytych maszyn zawróciła nad Oceanem Spokojnym.

Drugi Ił-20 zbliżył się do wód terytorialnych Japonii, następnie również zawrócił i oddalił się w kierunku kontynentu azjatyckiego. Ił-20 to produkowany od końca lat 60. XX w. samolot przeznaczony do zwiadu i rozpoznania elektronicznego i obrazowego.

Rosja prowokuje Japonię

Do podobnego incydentu doszło dwa dni wcześniej. Samoloty Rosji i Chin zbliżyły się do przestrzeni powietrznej Japonii. W tym przypadku także poderwano myśliwce.

Rosjanie przekazali, że był to element wspólnych z Chinami ćwiczeń wojskowych. Jednak minister obrony Japonii Nobuo Kishi zwrócił uwagę mediów, że do incydentu doszło w czasie szczytu Quad - inicjatywy przeciwdziałania wpływom chińskim w regionie Indo-Pacyfiku.

Założycielami szczytu są Japonia, Australia, Indie i Stany Zjednoczone, a prezydent Joe Biden był obecny w Tokio na wspólnych rozmowach przywódców.

