- Króluje stereotyp, że poszukiwanie tornad to niezwykła przygoda, a łowcy jeżdżą po amerykańskich równinach i jak grzyby po deszczu zbierają je do koszyka, jedno po drugim. W rzeczywistości to bardziej przypomina wędkowanie - opisał reporter Interii Jakub Krzywiecki, który wziął udział w ekspedycji poszukiwaczy tornad w USA. Swoje wrażenia z wyprawy oraz relacje ekspertów opisał w serii tekstów.