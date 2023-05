Wiosna to trudny czas dla alergików. Uczuleni muszą zmagać się przede wszystkim z pyłkami drzew iglastych. Powodują silne reakcje alergiczne, a do przychodni ustawiają się kolejki pacjentów. Reporterka Polsat News sprawdziła, w przypadku których pyłków roślin można odczulać, a które są na tyle kłopotliwe, że jedynym ratunkiem jest łagodzenie objawów.

Sosna i świerk - ich pyłki są podstawowym zagrożeniem dla alergików, ale nie tylko. Na polach kwitnie już rzepak. Tworzy przenoszony przez wiatr żółty pył. Leśnicy uspokajają, że nie jest to żadna niebezpieczna substancja chemiczna, tylko pyłek, który może przemieścić się nawet o 100 kilometrów.

Równie duży ruch jak w przyrodzie, jest też w przychodniach. W Gorzowie Wielkopolskim reporterka Polsat News Dorota Wleklik sprawdziła jak wygląda sytuacja w dwóch placówkach medycznych, które specjalizują się w leczeniu alergii.

Przyjmują dziennie nawet 80 osób. To w większości stali pacjenci, którzy przychodzą systematycznie po przepisanie leków, dalsze odczulanie. W przychodniach pojawiają się też młodzi pacjenci, w tym dzieci.

- Nie będzie efektu wielkiego w leczeniu, dopóki to nie minie. Bo to drażni. To czynnik dodatkowy do alergii - mówi o unoszących się w powietrzu pyłkach dr Elżbieta Wawrzyniak, alergolog i pulmonolog dziecięcy z poradni alergologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Groźne objawy alergii

- Jeżeli chodzi o pyłek sosny i rzepaku, tylko złagodzimy objawy. Jeżeli chodzi o pyłki drzew, traw, pleśnie, roztocze kurzu domowego, możemy odczulać - wyjaśnia dr Wawrzyniak.

- Zaniepokoił nas przede wszystkim jej wygląd. Buzia była poparzona dosłownie. Nie mogłyśmy nałożyć żadnego kremu na twarz, ze względu na to, że tak ją bardzo piekło - mówi pani Beata, mama 17-letniej Nikoli.

- Dosyć nieciekawe uczucie, plamy, które miała wszędzie. Masakra - opowiada Nikola.

Leśnicy zaznaczają, że sosna pyli od początku maja, do połowy czerwca. Uciążliwe pyłki mogą powodować zmiany skórne i problemy z oddychaniem. Alergicy doświadczają też uczucia zatkanego nosa, kichają, zmagają się z katarem, łzawieniem i swędzeniem oczu.

