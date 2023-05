Zbliżają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

Targi Książki w Warszawie odbędą się od 25 do 28 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki i na placu Defilad, przed wejściem głównym do PKiN i od strony Kinoteki.

W największym literackim wydarzeniu tego roku weźmie udział blisko 500 wystawców i wielu znakomitych twórców z Polski i 14 innych krajów: Austrii, Azerbejdżanu, Chin i Tajwanu, Francji, Hiszpanii, Indii, Islandii, Korei Płd., Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Ukrainy – która jest gościem honorowym tegorocznej edycji.

W Targach weźmie udział prawie 1000 autorek i autorów, tłumaczy, ilustratorów i innych osób związanych z branżą wydawniczą, a także przedstawicieli świata kultury. Na trzech scenach i w siedmiu salach odbędzie się blisko 270 spotkań, do tego ponad 500 spotkań na stoiskach wydawców – łącznie, w ciągu czterech dni, w ramach targów, będzie miało miejsce blisko 800 wydarzeń.

Wstęp na Targi Książki w Warszawie jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, a część wydarzeń dostępna będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Historia i Kultura.

Wystąpienie Ukrainy na Targach będzie okazją do prezentacji pełnej gamy współczesnej literatury ukraińskiej. Przygotują je Ukraiński Instytut Książki, z ramienia Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, i Ambasada Ukrainy w Warszawie, we współpracy z organizatorem Targów – Fundacją Historia i Kultura.

Hasło ukraińskiego wystąpienia na Targach brzmi "Miliony mostów". Rosyjska agresja zniszczyła ukraińskie miasta, zabrała i okaleczyła wielu obywateli Ukrainy. Ale przyniosła też to, czego wróg się nie spodziewał – zbudowała miliony mostów między Polakami i Ukraińcami. Solidarność, gościnność i serce Polaków pozwoliły Ukraińcom zachować wiarę, że nie są osamotnieni w walce.

Narodowe stoisko Ukrainy (nr 120) mieścić się będzie w Sali Marmurowej PKiN. Można tu będzie kupić książki po ukraińsku z oferty 45 wydawców, wziąć udział w spotkaniach z autorami i przedstawicielami świata literackiego, nawiązać kontakty branżowe. Ponadto, w holu głównym PKiN (stoisko nr 100 A) działać będzie księgarnia z książkami ukraińskich autorów w polskim tłumaczeniu i publikacjami o Ukrainie.

Do Warszawy przyjedzie ponad 20 autorek, autorów i przedstawicieli świata kultury z Ukrainy, którzy wezmą udział w blisko 60 spotkaniach literackich w ciągu czterech targowych dni.

Miłośnicy literatury ukraińskiej, w tym Ukraińcy mieszkający w Polsce, będą mogli wziąć udział w bogatym program wydarzeń, który obejmie spotkania autorskie, dyskusje literackie czy sesje autografów, z udziałem m.in.: Jurija Andruchowycza, Ostapa Sływynskiego, Jurija Wynnyczuka, Switłany Taratoriny, Kateryny Babkiny czy Hałyny Kruk. Ukraińscy wydawcy podzielą się doświadczeniami, na temat swojej pracy w pierwszym roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz zmian, które musiały się dokonać w ich działalności wydawniczej w związku z wyzwaniami wojennymi. Będą też zajęcia dla najmłodszych, występ z udziałem muzyków z Ukrainy na plenerowej scenie Targów, a także wystawa plakatów kolektywu artystycznego Pictoric zatytułowana "Ukraina wczoraj i dziś".

Na Targach odbędzie się wspólny, polsko-ukraiński projekt literacki – festiwal "Siła Słowa – literackie dialogi polsko-ukraińskie". To cykl spotkań i rozmów pisarzy, dziennikarzy, intelektualistów z Polski i Ukrainy, służący prezentacji dokonań i wymiany myśli, który podkreśla rolę literatury w kształtowaniu ponadczasowych wartości, takich jak wolność, godność, honor, odwaga czy poczucie wspólnoty i solidarność, tak ważnych, w czasach gdy za naszą granicą toczy się wojna. Pisarkom i pisarzom z Ukrainy towarzyszyć będą, w literackich rozmowach wybitni polscy twórcy, m.in.: Andrzej Sapkowski, Jakub Małecki, Justyna Bednarek, Bohdan Zadura, czy Rafał Kosik. Spotkania odbywać się będą po polsku i ukraińsku, z myślą o miłośnikach literatury z obu krajów.

Program festiwalu "Siła Słowa – literackie dialogi polsko-ukraińskie" powstał we współpracy Instytutów Książki: Ukrainy i Polski oraz organizatora Targów, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Finansowego wsparcia projektowi "Ukraina - Gość Honorowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023" udzieliło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Premiery, nowości literackie i najciekawsze spotkania

Targi świetna okazja by w jednym miejscu spotkać wielu ulubionych autorów, kupić ich książki i zdobyć autografy. Takich okazji będzie mnóstwo. Z publicznością na scenach i w salach spotkają się m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Andrzej Sapkowski, Joanna Bator, Zyta Rudzka, Łukasz Orbitowski, Jakub Małecki, Adam Wajrak, Justyna Kopińska, Katarzyna Włodkowska, Anna Bikont i Joanna Szczęsna, Wit Szostak, Radek Rak, Rafał Kosik, Remigiusz Grzela, Martyna Bunda, Aleksander Kwaśniewski i Aleksander Kaczorowski, Tadeusz Rolke i Chris Niedenthal, Artur Andrus, Janina Bąk, Maria Karpińska, Stanisław Brejdygant, Miriam Synger, Marek Sygacz, Marek Łuszczyna, Dawid Karpiuk, a także Andrzej Kohut, Weronika Rokicka, Dominik Héjj oraz Mateusz Mazzini.

Wśród gości zagranicznych, obok licznej grupy twórców z Ukrainy, będą m.in.: B.A. Paris, Roy Jacobsen oraz Anneliese Pitz, Li Ang, Won-Pyung Sohn, Viola Ardone, Marisa de Lempicka, Milena Michiko Flašar, Daniel Wisser, Tomáš Forró, Uladzimir Arlou, Yakov Shechter i Victor Jestin.

Warte szczególnego wyróżnienia są literackie premiery i spotkania przedpremierowe, takich autorów jak m.in.: Yrsa Sigurðardóttir, Konstanty Gebert, Paweł Potoroczyn, Maciej Siembieda, Wojciech Chmielarz, Małgorzata Oliwia Sobczak, Magdalena Kordel, Maciej Wojtyszko, Justyna Suchecka i Shin Kyung-Sook.

Targom towarzyszy wielowątkowy program dla miłośników literatury: festiwale i wydarzenia branżowe, m.in.: Festiwal Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury dla Dzieci "Ojce i dziatki" i dwie ważne konferencje "Czytelnictwo dla Demokracji" oraz "Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej" w ramach cyklu "Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku" (konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Festiwale: Kryminalna Warszawa, Komiksowa Warszawa i Literatury Dziecięcej "Ojce i dziatki"

Równolegle z Targami odbywają się też trzy festiwale literackie. Miłośników literatury kryminalnej zapraszamy na Festiwal Kryminalna Warszawa i spotkania ze znakomitymi autorami tego gatunku. Na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w ramach Festiwalu zagoszczą m.in.: Yrsa Sigurdardóttir, B.A. Paris, Wojciech Chmielarz, Maciej Siembieda, Anna Kańtoch, Joanna Opiat-Bojarska, Małgorzata Oliwia Sobczak, Julia Łapińska, Grzegorz Dziedzic, Małgorzata Starosta, Jacek Galiński, Beata i Eugeniusz Dębscy, Magda Stachula, Grzegorz Kapla, Piotr Rozmus, Jakub Bączykowski i Karolina Głogowska. Laureatki/Laureatów tegorocznej edycji Konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa poznamy na gali Konkursu w piątek 26 maja o godz. 18.00, na Scenie Plenerowej. A ich spotkanie z publicznością odbędzie się w sobotę o godz. 15.00 w Sali Kisielewskiego. Mecenasem Grand Prix Festiwalu jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Festiwal Komiksowa Warszawa, towarzyszący Międzynarodowym Targom Książki w Warszawie, to odrębny sektor stoisk z publikacjami (namiot C przy wejściu do Kinoteki, namiot E oraz wnętrza PKiN) i blisko 50 spotkań i warsztatów z autorami gatunku, a także trzy interesujące wystawy ulokowane w Sali Starzyńskiego na IV piętrze PKiN. Festiwal to także program profesjonalny dla twórców i wydawców, w czwartek w sali Sienkiewicza (PKiN) oraz blok kobiecy w niedzielę w sali Mickiewicza (PKiN). Wśród gwiazd tegorocznego Festiwalu będą goście zagraniczni: Marcelo Quintanilha, Jordi Bayarri, Vojtěch Mašek, Guido van Driel, Frenk Meeuwsen, Wagner Willian, Peter Milligan, Martin Šinkovský, Jan Pomykači oraz twórcy z Polski: Tomasz Niewiadomski, Rafał Skarżycki, Tomasz Leśniak, Edyta Bystroń, Unka Odya, Monika Laprus-Wierzejska, Anna Poszepczyńska, Jakub Topor, Jacek Świdziński, Marcin Podolec i wielu innych. Fani komiksu będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, kupić najnowsze publikacje, spotkać ulubionych twórców i otrzymać rysowane dedykacje – do Strefy Autografów zapraszamy do holu kolumnowego w Kinotece od piątku do niedzieli. Organizatorem Festiwalu jest Polskie Stowarzyszenie Komiksowe.

Program da dzieci i młodzieży

Wiele literackich atrakcji kierujemy do najmłodszych gości. Będą nowości wydawnicze i klasyka dziecięcej

i młodzieżowej literatury, a także spotkania z twórcami książek dziecięcych i młodzieżowych – pisarzami, tłumaczami i ilustratorami. W czwartek i piątek zapraszamy grupy zorganizowane z przedszkoli i szkół na warsztaty i spotkania przygotowane przez Wydawnictwo Powergraph, Instytut Książki, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Polską Sekcję IBBY, Wydawnictwo Olesiejuk, Wydawnictwo Sensus, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Naszym gościem będzie m.in. Rafał Kosik i Paulina Mechło, czekają spotkania dot. mądrych i wartościowych książek, bezpieczeństwa w Internecie i przemocy w szkole oraz interesujące warsztaty literacko-plastyczne.

W ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej "Ojce i dziatki" w weekend można będzie wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach i spotkaniach. Justyna Bednarek i Maciej Szymanowicz opowiedzą o bajkowości polskiej wsi, Tomasz Samojlik i Adam Wajrak zabiorą chętnych na spacer i spotkanie tropem ptasich zagadek, Marta Guśniowska zajmie się tematem dużych spraw małych ludzi, z miłośnikami komiksów spotka się Jordi Bayarri, autor serii "Najwybitniejsi Naukowcy", Robert Czajka i Ewa Solarz opowiedzą jak wygląda nasza Planeta Ziemia w statystykach Kosmitów, Elias i Agnieszka Våhlund sprawią, że zostaniemy superbohaterami, Maciej Kur oraz Magdalena "Meago" Kania wprowadzą nas w temat komiksu, który chciałaby się zjeść, detektywistyczne zagadki będziemy rozwiązywać w czasie gry terenowej i spotkania z Agatą Romaniuk i "Kocią Szajką", do Krainy Srebrnego smoka zabierze dzieci Barbara Sadurska, Józef Wilkoń – znakomity ilustrator książek, malarz, grafik i rzeźbiarz zdradzi tajemnice swojego warsztatu, Alix Maiwenn poruszy temat kontroli i wolności, a o tym, że jesteśmy różni jak dwie krople wody i razem tworzymy ocean opowie Anna Paszkiewicz. Na spotkania obowiązują zapisy.

Warszawska strefa literacka

Cenionym elementem Targów jest program miasta stołecznego Warszawy z ciekawymi spotkaniami, warsztatami i panelami tematycznymi. Zapraszamy na stoisko miasta stołecznego Warszawy (namiot A przed wejściem głównym do PKiN, stoisko 4/A) na spotkania z Agatą Tuszyńską, Małgorzatą Halber i Łukaszem Orbitowskim. W tym samym miejscu odbędą się bezpłatne warsztaty i spotkania dla dzieci: warsztaty rodzinne Muzeum Warszawy "Zdarzyło się w Warszawie", warsztaty detektywistyczne z Agatą Romaniuk, autorką cyklu powieściowego "Kocia Szajka", warsztaty plastyczne "Ferment w mieście" z Martą Ignerską oraz Martą Lipczyńską-Gil.

W warszawskim programie znajdą się także pasjonujące rozmowy o literaturze na Scenie Głównej (IV piętro PKiN) – o polskiej prozie apokaliptycznej z Małgorzatą Żarów i Łukaszem Krukowskim, o czytaniu dzieciom i z dziećmi z udziałem Agaty Romaniuk i Rafała Witka, o przygodach polskiego komiksu z Michałem Rzecznikiem i Herzykiem.

Miłośników reportażu literackiego zapraszamy w sobotę do Sali Lwów, na spotkania z autorkami i autorem książek-finalistek 14. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowionej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, a której współorganizatorem jest "Gazeta Wyborcza". Ilona Wiśniewska i Natalia Szostak porozmawiają o książce "Migot. Z krańca Grenlandii" (Wydawnictwo Czarne), Anna Goc i Natalia Szostak o książce "Głusza" (Wydawnictwo Dowody), Christina Lamb i Michał Nogaś o książce "Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom" (Wydawnictwo Znak Literanova), Anna Bikont i Wojciech Szot o książce "Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie" (Wydawnictwo Czarne), Jakub Sieczko i Wojciech Szot o książce "Pogo" (Wydawnictwo Dowody). Gospodarzem Dnia Reportażu jest Michał Nogaś. W niedzielę na Scenie Głównej (IV piętro PKiN) odbędzie się spotkanie z tegorocznym laureatem/tką Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Na stoisku miasta stołecznego Warszawy (namiot A przed wejściem głównym do PKiN, stoisko 4/A) można będzie znaleźć książki nominowane i nagradzane w warszawskich nagrodach literackich: Nagrodzie Literackiej m.st. Warszawy, Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagrodzie Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.

Rynek książki, czyli wydarzenia dla profesjonalistów

Goście branżowi znajdą na majowych targach blisko 40 spotkań, debat i warsztatów dla profesjonalistów: wydawców, tłumaczy, ilustratorów, bibliotekarzy i nauczycieli. Spotkania dotyczyć będą wielu różnorodnych i ważnych zagadnień, m.in. związanych z rolą literatury we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży: o roli książek w tworzeniu świata przyjaznego dzieciom, krajowych i światowych trendach w dziecięcej książce informacyjnej (zwanej też non-fiction, edukacyjną lub popularnonaukową), przekładzie literatury dla młodzieży, o czym i do kogo mówi nowa polska literatura dla dzieci i młodzieży, książkach pierwszej potrzeby, czyli o pomocowej roli książek w życiu dzieci, o ogólnopolskiej kampanii proczytelniczej Instytutu Książki "Mała książka - wielki człowiek", a także o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w codziennej pracy w instytucjach kultury, o tym jak osiągnąć zero waste na rynku wydawniczym, o nadzorze autorskim w działalności wydawniczej, o polskim rynku książki w świetle danych Nielsen BookScan Polska, kooperacyjnych modelach wydawniczych dla książek naukowych w otwartym dostępie, o perspektywach czasopism literackich w świecie cyfrowym, o roli książki w życiu osób po 60. roku życia, czy jak zorganizować w bibliotece wyjątkowe wydarzenie w ramach tegorocznej edycji "Nocy Bibliotek". W programie Targów będą też obecna spotkania branżowe dot. Ukrainy – o ukraińskim rynku książki w stanie wojny, jak pomóc ukraińskiemu rynkowi książki podczas i po wojnie i o przekładzie poezji i dramatu ukraińskiego.

Partnerzy programu branżowego: Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Instytut Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Polska Sekcja IBBY, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Nielsen BookData.

Nagrody

Podczas Targów poznamy laureatów nagród: IKARA – nagrody Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i PTWK dla autora, której Mecenasem jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, 63. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2022, 14. Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Magellana w konkursie na "Najlepsze publikacje turystyczne", Konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, której Mecenasem jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Nagród "Nowej Fantastyki", Konkursu ACADEMIA na najlepszą książkę akademicką i naukową, gdzie Mecenasem Nagrody Głównej jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz konkursu "Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci".

Wydarzenia, przez cztery dni Targów, odbywać się będą na trzech scenach i w siedmiu salach. A autorki i autorów można będzie też spotkać i poprosić o autograf na stoiskach wydawców. Wybrane punkty programu transmitowane będą w mediach społecznościowych Targów.

Organizatorem Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie jest Fundacja Historia i Kultura.

"Ukraina – Gość Honorowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023". Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Dyplomacja publiczna 2023".

