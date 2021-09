Wrzesień z literaturą - Warszawskie Targi Książki 2021

Warszawskie Targi Książki wraz z Targami ACADEMIA powracają po ponad dwóch latach nieobecności spowodowanej pandemią. W roli Gościa Honorowego tegorocznych Warszawskich Targów Książki wystąpią Czechy.

Czeskie gwiazy świat książki

Wszystko, co najlepsze w literaturze czeskiej, będzie można znaleźć w pawilonie Republiki Czeskiej – namiocie, obok którego na Scenie Czeskiej odbywać się będą spotkania z autorami. Pierwszego dnia w czeskim pawilonie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "Václav Havel. Polityka i sumienie" z udziałem Michaela Žantovskiego – dyrektora Biblioteki Václava Havla i Taťjany Langáškovej – dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie. Ambasadorem programu jest pisarz, dziennikarz i propagator czeskiej kultury w Polsce, Mariusz Szczygieł, który będzie nadawał ton wydarzeniom literackim i poprowadzi trzy spotkania na Kanapie Literackiej z gwiazdami czeskiej literatury: Radką Denemarkovą (9.09., godz. 13.00), Markiem Šindelką (9.09., godz. 16.00) i Jaroslavem Rudišem (11.09., godz. 17.00).

W czeskim programie przewidziano łącznie blisko 50 wydarzeń na WTK i poza terenem Targów. Znalazły się tam spotkania z prozaikami i dramatopisarzami, poetami, ilustratorami, twórcami literatury dziecięcej i filmów animowanych oraz tłumaczami.

Inne zagraniczne elementy programu WTK

Warszawskie Targi Książki od lat cieszą się zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Biorą w nich udział liczni wydawcy, agenci literaccy, ludzie pióra, ale i przedstawiciele wielu dziedzin kultury.

Hiszpanię podczas WTK reprezentować będą: Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce, Instytut Cervantesa oraz Turespaña. W tym roku przypada 30-lecie istnienia Instytutu Cervantesa a zatem i 30 rocznica doskonalenia hispanistów. Jest to również 100-lecie Dyplomacji Kulturalnej Hiszpanii (1921-2021).

Stoisko skandynawskie prezentować będzie w tym roku głównie literaturę duńską - od baśni H.Ch. Andersena po najnowszą duńską prozę, a także znakomitą poezję. Nie zabraknie również rodzynków literatury szwedzkiej, norweskiej, fińskiej i islandzkiej. Organizatorami stoiska są Goodbooks (www.literaturaskandynawska.pl), ksiegarniadunska.pl oraz wydawnictwo DRIADA.

Miłośników literatury rosyjskiej zaprosi Rosyjski Instytut Przekładów Literackich, który pełnić będzie rolę przedstawiciela Rosji na 11. Warszawskich Targach Książki.

Literaturę rumuńską, w znakomitym wyborze, zaprezentuje na Warszawskich Targach Książki Rumuński Instytut Kultury. Rumunia wystąpiła w roli Gościa Honorowego ostatniej edycji WTK

w 2019 roku.

Na Warszawskich Targach Książki, z inicjatywy Polskiej Izby Książki, planowane są ponadto spotkania z laureatami Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. EUPL – European Union Prize for Literature to nagroda, która powstała w 2008 roku, a jej celem jest zwrócenie uwagi na kreatywność i różnorodne bogactwo współczesnej literatury europejskiej w dziedzinie literatury pięknej, promowanie obiegu literatury w Europie oraz zachęcanie do większego zainteresowania dziełami literackimi z innych krajów. Polska Izba Książki jest współorganizatorem tego konkursu w Polsce, który obejmuje nasz kraj raz na trzy lata. Do dziś mamy czterech polskich laureatów tej nagrody, są nimi: Jacek Dukaj, Piotr Paziński, Magdalena Parys oraz Marta Dzido. A z Piotrem Pazińskim i Magdaleną Parys oraz Matthiasem Nawratem (laureatem EUPL z Niemiec) spotkamy się na WTK.

Spotkania, spotkania – czas nadrobić pandemiczne zaległości

Targi, jak co roku, będą okazją do spotkań z najbardziej lubianymi, znanymi i nagradzanymi twórcami literatury polskiej i zagranicznej wszystkich gatunków, tłumaczami, ilustratorami i ludźmi świata kultury. Plenerowa odsłona Warszawskich Targów Książki, obok oferty wydawniczej, zainteresuje odbiorców programem spotkań literackich dla dorosłych i dla dzieci. Poza sceną główną (Kanapą Literacką) pojawią się mniejsze sceny i strefy, m.in. Festiwalu Kryminalna Warszawa, fantastyki i dziecięca. Z publicznością na scenach spotkają się m.in.: Jakub Żulczyk, Eustachy Rylski, Grzegorz Kalinowski, Rafał Kosik, Feliks W. Kres, Magdalena Salik, Michał Cetnarowski, Nina Majewska-Brown, Jack Fairweather, Nela Mała Podróżniczka, Jarosław Murawski, Urszula Młodnicka-Kornaś i Agnieszka Waligóra. Na stoiskach wydawców gościć będą m.in.: Natalia Thiel, Elżbieta Cherezińska, Jacek Galiński, Agnieszka Mielech, Tomasz Żak, Małgorzata Oliwia Sobczak, Anna Ciarkowska, Magdalena Majcher, Thomas Arnold, Małgorzata Starosta, Marek Niedźwiedzki, Antoni Wit, Jacek Fedorowicz, Naval, Iwona Kienzler, Rafał Skąpski, Justyna Sobolewska, Zofia Wojtkowska, Jarosław Górski, Dionisos Sturis, Natalia Fiedorczuk, Beata Chomątowska, Mery Spolsky, Bożena Kowalkowska, Hanka Grupińska, Joanna Mokosa-Rykalska, Paulina Płatkowska, Edyta Jungowska, Kasia Keller, Katarzyna Ryrych, Marcin Przewoźniak.

Strefa dziecięca

Wspólnie z wydawcami przygotowaliśmy program spotkań, warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Zapraszamy na spotkanie Tomaszem Samojlikiem i Anią Grzyb wokół książki "Tarmosia" (Wydawnictwo Agora dla dzieci), Urszula Młodnicka-Kornaś i Agnieszka Waligóra w rozmowie z Katarzyną Pruchnicką opowiedzą o bestsellerowej książce "Jesteś ważny Pinku” (Grupa Helion), będzie też spotkanie fanów wiewiórka Edzia, puchacza Jerzego, misia Antoniego, Cosia oraz myszek Polci i Helci w Klubie Edzio i Przyjaciele (Wytwórnia), będzie też trochę strasznie – temat mrocznych stron polskich legend przybliży Robert Ziębiński, który opowie czym straszono kiedyś dzieci (Wydawnictwo SŁOWNE). Agata Romaniuk zaprosi na spotkanie wokół serii detektywistycznej „Kocia szajka” (Wydawnictwo Agora dla dzieci), Jarosław Murawski i Maja Wolna przedstawią premierową książkę "Paczłorkowcy" (Wytwórnia), z publicznością spotka się też uwielbiana przez pubczliność Nela Mała Podróżniczka, która opowie o swoich najnowszych książkach „Nela na Wyspie Kangura” oraz "Nela i wyprawa w morskie głębiny".

Czechy – Gość Honorowy zapraszają najmłodszych i tych starszych na spotkania z Davidem Böhmem, Ivą Procházkovą, a z miłośnikami Niedoparków spotka się ich autorka Galina Miklínová.

Na dzieci czekają też warsztaty oraz spotkania w ramach Festiwalu Komiksowa Warszawa i na stoisku "Zaczytana Warszawa", a także na stoiskach wydawców – będą autografy rysowane i pisane, nowości wydawnicze oraz klasyka dziecięcej i młodzieżowej literatury.

Strefa fantastyki

Wszystkich, którzy lubią fantastykę, a nie mieli ostatnio okazji spotkać się z autorami tego gatunku na żywo, zapraszamy na spotkanie z Rafałem Kosikiem, Feliksem Kresem i Arkadym Saulskim, będą też premiery: książki "Gnoza" Michała Cetnarowskiego i "Płomień" Magdaleny Salik.

Zapraszamy na panele: z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema przyjrzymy się wpływowi, jaki wywarł na polską fantastykę oraz temu jaką rolę pełni współcześnie jego twórczość, tematem rozmów będzie też fantastyka militarna, czyli porozmawiamy o wojnie z perspektywy żołnierzyi dowódców, prowadzona magią, nadprzyrodzonymi mocami i zaawansowaną technologią.

Podczas WTK odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród "Nowej Fantastyki" 2020 i 2021 dla najlepszych książkowych premier i wznowień oraz komiksów z kraju i zagranicy, a także przyznanie Nagrody im. Macieja Parowskiego (dawniej Reflektor).

Festiwal Kryminalna Warszawa

Odpowiadając na potrzeby miłośników literatury kryminalnej i wszystkich jej gatunków



na 11. Warszawskich Targach Książki kontynuować będziemy Festiwal Kryminalna Warszawa – cykl spotkań z autorami cieszącej się dużym zainteresowaniem literatury kryminalnej. Na Festiwalu zagoszczą m.in.: Remigiusz Mróz, Igor Brejdygant, Maciej Siembieda, Robert Małecki, Mariusz Czubaj, Jędrzej Pasierski, Katarzyna Berenika Miszczuk, Beata i Eugeniusz Dębscy, Joanna Opiat-Bojarska, Marek Stelar, Krzysztof Koziołek, Karolina Macios, Max Czornyj, Agnieszka Jeż i Grzegorz Kapla. W ramach Festiwalu odbędzie się Konkurs o Grand Prix FKW. Jury nagrodzi w nim najlepsze powieści kryminalne wydane w języku polskim, a tegorocznych zwycięzców poznamy na Gali Nagrody w sobotę 11 września o godz. 18.00, a w niedzielę Laureat spotka się z publicznością. Mecenasem Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Komiksowa Warszawa: META

Równolegle z WTK odbędzie się także druga w tym roku odsłona festiwalu Komiksowa Warszawa: Meta. Fani komiksu będą mieli okazję kupić najnowsze publikacje, spotkać ulubionych twórców i otrzymać rysowaną dedykację. Jak zawsze Komiksowej Warszawie towarzyszyć będą warsztaty komiksowe, które podczas METY poprowadzą Daniel Chmielewski, Piotr Nowacki i Berenika Kołomycka. Odbędą się również spotkania z autorkami i autorami, wśród których znajdą się Bartosz Sztybor, Pavel Čech (jego album "A" będzie miał swoją premierę na festiwalu w ramach Dnia Darmowego Komiksu), Joel Alessandra, Ze Burnay, Ola Szmida, Ingo Romling, Piotr Nowacki, Marcin Podolec, Filipe Abranches, Tony Sandoval, Robert Sienicki i Igor Wolski.

Komiksową Warszawę 2021 – METĘ odwiedzą również autorzy dokumentalnego filmu "W centrum komiksu" opowiadającego o warszawskim rodzinnym sklepie komiksowym oraz twórcy teatralnego musicalu "Kajko i Kokosz".

Program warszawski – "Zaczytana Warszawa"

Miasto stołeczne Warszawa zachęca do czytania na różne sposoby - organizując nagrody literackie, fundując stypendia artystyczne, czy wspierając rozwój bibliotek. Ważnym elementem WTK jest od lat program warszawski "Zaczytana Warszawa". W tym roku gośćmi Targów będą m.in. autorki nominowane w 12. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki: Jessica Bruder, Eliane Brum, Jelena Kostiuczenko, Karolina Sulej i Matilda Voss Gustavsson oraz Zyta Rudzka laureatka 14. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii proza. Na WTK odbędzie się także spotkanie z laureatką tegorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. To na Scenie Głównej – Kanapie Literackiej, a na stoisku zagoszczą m.in.: Grzegorz Piątek, Radosław Jurczak i Daniel Mizieliński, odbędą się także warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz quizy literackie z nagrodami książkowymi.

Interesujący program spotkań branżowych

Goście branżowi WTK: wydawcy, księgarze, bibliotekarze i drukarze znajdą dla siebie wiele ciekawych spotkań, debat i warsztatów, współorganizowanych m.in. przez Polską Izbę Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, m.st. Warszawę, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Ciekawie zapowiada się dyskusja "Rynek książki i czytelnictwo w Czechach i w Polsce", podczas której prof. Tomás Kubícek – dyrektor Biblioteki Ziemi Morawskiej w Brnie, Petr Minařík - współwłaściciel wydawnictwa Větrné mlýny, dyrektor organizacyjny i artystyczny festiwalu literackiego "Miesiąc spotkań autorskich", dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej i Sonia Draga – prezes Polskiej Izby Książki porozmawiają o tym jak czytają Czesi i Polacy, jak działa czeski rynek wydawniczo-księgarski a jak nasz oraz jakie zmiany zaszły na rynku książki w obliczu pandemii



u naszych sąsiadów i u nas. Zapraszamy na debatę "Miasta bez księgarń – czy możemy powstrzymać ten trend?" z udziałem przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz reprezentantów podmiotów rynku książki mających największy wpływ na stan księgarstwa polskiego. PTWK przygotowało panel "Literalnie o książce. Z jakimi problemami mierzy się współczesny rynek wydawniczy?". Fundacja Nowoczesna Polska - Wolne Lektury, zaprosi na prezentację raportu o czytelnictwie w trakcie pandemii. Nie zabraknie też spotkań poświęconych tłumaczeniom, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zaprosi na dyskusję pt.: "Przekłady literatury obozowej i poświęconej Zagładzie - wyzwania dla tłumaczy" o specyfice przekładu literatury tego typu, trudnościach przy pracy, materiałach pomocniczych, charakterystycznym języku opisu rzeczywistości obozowej, a także higienie psychicznej przy tłumaczeniu tego rodzaju tekstów. Polecamy też spotkanie dotyczące VII Nocy Bibliotek organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Piątek Dniem Książki Akademickiej i Naukowej – 14. Targi ACADEMIA

Warszawskim Targom Książki 2021 towarzyszyć będą Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego



i Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Sektor wydawców akademickich i naukowych już od lat stanowi istotny element Targów. Ważnym wydarzeniem każdej edycji jest Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. W Konkursie oceniane są książki naukowe, podręczniki akademickie, monografie i serie wydawnicze. Na uczestników, obok Nagrody Głównej i wyróżnień, czekają też prestiżowe wyróżnienia rektorskie: Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Do konkursu o Nagrodę Akademia 2021 zgłoszono 130 publikacji nadesłanych przez 45 wydawców. Ogłoszenie werdyktu Jury Nagrody odbędzie się drugiego dnia Targów,



czyli w piątek 10 września o godz. 14. na Scenie Głównej. Mecenasem Konkursu ACADEMIA jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Konkursy, nagrody, wyróżnienia i nominacje

Warszawskie Targi Książki to wyjątkowy czas dla czytelników i twórców. Co roku w czasie ich trwania poznajemy laureatów: Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR, Nagrody "Nowej Fantastyki" 2020 i 2021 dla najlepszych książkowych premier



i wznowień oraz komiksów z kraju i zagranicy, Nagrody im. Macieja Parowskiego (dawniej Reflektor), Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 61. edycji Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych "Wydawcy wybierają Drukarnie".

Artykuł powstał przy współpracy z Warszawskimi Targami Książki.

