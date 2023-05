Ruiny XVII-wiecznego zamku znajdują się w Ujeździe (woj. świętokrzyskie). Miejsce zostało wybrane przez południowokoreański zespół Enhypen do nakręcenia teledysku do najnowszego utworu "Bite Me".

- Wraz z zespołem do Zamku Krzyżotopór przyjechała duża ekipa filmowa - powiedziała Polsatnews.pl Natalia Szydło z działu promocji zamku. - Jako plan teledysku ekipa wykorzystała dziedziniec i ogrody - dodała.

- Ujęcia nagrywano 5 kwietnia rano i wieczorem - poinformowała pracowniczka instytucji. - Projekt utrzymywano w tajemnicy. Nie mogliśmy nawet fotografować - wyjaśniła.

Gatunek muzyczny k-pop powstał w Korei Południowej

Enhypen to południowokoreański boysband k-popowy założony w 2020 roku. Tworzy go siedmiu muzyków: Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo i Ni-ki. Zadebiutowali 30 listopada 2020 roku minialbumem "Border: Day One".

K-pop jest gatunkiem muzyki popularnej, który powstał w Korei Południowej. Łączy w sobie takie elementy jak pop, ballada popowa, hip-hop, rock, jazz czy muzyka klasyczna.

