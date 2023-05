Robert Makłowicz padł ofiarą oszustów. Wydał oświadczenie

Oświadczenie pojawiło się w związku z wykorzystaniem wizerunku Roberta Makłowicza w reklamie napoju energetycznego. Okazuje się jednak, że sam zainteresowany nie wyraził na to zgody.

"Na jednym z portali społecznościowych, bardzo chętnie odwiedzanym przez dzieci i młodzież ukazała się reklama napoju energetycznego, do którego użyto cytatów ze mnie, podkładając mój głos i wypowiedziane przeze mnie zdania" - słyszymy na nagraniu.

"Oświadczam, że nie mam z tym nic wspólnego" - podkreśla Makłowicz.

Według polskiego prawa takie wykorzystywanie cytatów jest nielegalne. W materiałach internetowych można oczywiście używać cudzych treści w formie cytatów, jednak nie może to prowadzić do czerpania korzyści majątkowych.

W tym przypadku, jak podkreśla kucharz, marka dopuściła się poważnego nadużycia.

"Wykorzystano moje zdania i mój głos bez mojej wiedzy. Jest to tym bardziej przykre, że zrobiono to w kontekście produktu, którego nie używam i raczeni nie polecałbym go dla dzieci i młodzieży" - stwierdza.

mjo/dk/ Polsatnews.pl