Zaprezentuje je Ukraiński Instytut Książki wraz ze współorganizatorami i partnerami: Międzynarodowymi Targami Książki w Warszawie, Fundacją Historia i Kultura, Instytutem Książki (Polska), Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ambasadą Ukraina w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Rosyjska agresja zniszczyła nasze losy i miasta, pochłonęła życie wielu tysięcy Ukraińców, a miliony zmusiła do opuszczenia swoich domów. Ale przyniosła też to, czego wróg się nie spodziewał – zbudowała mosty porozumienia między Polakami i Ukraińcami. Dzięki polskiej solidarności, gościnności i wielkiemu sercu Ukraińcy przekonali się, że nie są osamotnieni w walce. Polska stała się dla Ukrainy wiarygodnym partnerem, pomostem, dzięki któremu powstrzymaliśmy plan zniszczenia naszego państwa. Polska jako pierwsza dała schronienie setkom tysięcy Ukraińców, zaopiekowała się dziećmi. Jako pierwsza też przekazała książki odpowiadając na potrzeby naszych dzieci. Każda Ukrainka czy Ukrainiec, którzy znaleźli schronienie w Polsce, każdy Polak, który pomaga Ukraińcom w walce z rosyjskim agresorem, każda ukraińska książka w Polsce czy polska książka na Ukrainie jest mostem porozumienia i solidarności. A mostów są miliony, i to właśnie miliony mostów stanowią motto udziału Ukrainy w zbliżających się targach. Dzięki inicjatywie i wsparciu ich organizatora – Fundacji Historia i Kultura oraz Instytutu Książki, Ukraina jest honorowym gościem targów. Ukraińskiemu Instytutowi Książki przypadł zaszczyt i odpowiedzialność organizacji 200-metrowego stoiska, które stanie się sceną bogatego programu wydarzeń i miejscem prezentacji książek aż 45 wydawców. Bardzo dziękuję współorganizatorom i partnerom, dzięki którym udział Ukrainy w targach na taką skalę stał się możliwy — tak dyrektor Ukraińskiego Instytutu Książki, Oleksandra Koval przedstawiła tegoroczną koncepcję udziału Ukrainy w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

Na targach reprezentowanych będzie 45 wydawnictw książkowych, a wśród nich: Wydawnictwo Anetty Antonenko, Arka Ukraina, Baltija – Druk, Bohdan Publishing House, Books – XXI, Czas Majstriw, Сzas Zmian Inform, Czytarium, Dom Wydawniczy Komora, FastAR Kids, KNIGOLOVE LLC, Motornyj Ravlyk, "Podręczniki i poradniki", RODOVID Press, SAMIT-BOOK, TaleAR interactive publishing house, TOV Litera LTD, UABOOKS, Ukraïner, VIVAT Publishing Ltd, Wydawca Wiktor Y. Bykhun, Wydawnictwo ACCA, Wydawnictwo Calvaria, Wydawnictwo Czarne Owce, Wydawnictwo Duch i Litera, Wydawnictwo Folio, Wydawnictwo IPIO, Wydawnictwo Jasław, Wydawnictwo Kalamar, Wydawnictwo Klio, Wydawnictwo Muszla, Wydawnictwo Nasz Format, Wydawnictwo Neopalyma kupyna, Wydawnictwo Nika-Centrum, Wydawnictwo NORA-DRUK, Wydawnictwo Parasolia, Wydawnictwo Ranok, Wydawnictwo Starego Lwa, Wydawnictwo Stowarzyszenie Twórców Wyjątkowych, Wydawnictwo Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Wydawnictwo Wolny Wiatr, Yakaboo Publishing i Yurincom Inter.

Jesteśmy zaszczyceni przyjęciem roli Gościa Honorowego przez partnerów z Ukrainy. Występując z zaproszeniem do udziału w roli Gościa Honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie do Ambasady Ukrainy w Polsce i Ukraińskiego Instytutu Książki nie miałem wątpliwości, że to właściwy moment, by właśnie w Polsce, na najważniejszych, międzynarodowych targach książki, ukraińska literatura i jej twórcy zaistnieli w tak zauważalny sposób. Oddając dziś głos Ukrainie – z pewnością bardziej niż kiedykolwiek – możemy dostrzec rolę, jaką odgrywa literatura w kształtowaniu ponadczasowych wartości, takich jak wolność, godność, honor, odwaga czy poczucie wspólnoty i solidarność. Jesteśmy pewni, że Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie staną się miejscem promocji literatury i kultury ukraińskiej wśród polskiej i międzynarodowej publiczności, jak również zaspokoją potrzebę kontaktu z rodzimą literaturą wśród społeczności ukraińskiej w Polsce. Liczymy, że projekt "Ukraina – Gość Honorowy MTKW 2023" i organizowany w jego ramach festiwal "Siła Słowa – polsko-ukraińskie dialogi literackie" będący kluczowym elementem programu tegorocznych targów, sprawi, że grono miłośników literatury ukraińskiej istotnie się poszerzy. Współpraca przy jego tworzeniu z ukraińskimi i polskimi instytucjami kultury dla nas wszystkich była nowym, niezwykłym doświadczeniem, bez wątpienia wzbogacającym i podnoszącym rangę targów – mówi Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Program festiwalu powstał we współpracy Instytutów Książki: Ukrainy i Polski oraz organizatora targów, dzięki dofinasowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W blisko 60 wydarzeniach wystąpi na targach ponad 20 cenionych przedstawicieli kultury ukraińskiej, a wśród nich: pisarz Jurij Andruhowycz; pisarka i tłumaczka Kateryna Babkina; poetka i tłumaczka Natalia Belczenko; pisarz Jurij Wynnyczuk; poeta i wydawca Jurij Zawadski; pisarka Iryna Danewska; filozof, publicysta i tłumacz Wachtang Kebuladze; dyrektor Archiwum Państwowego Archiwum Służb Bezpieczeństwa Ukrainy Andrij Kohut; pisarz i ilustrator Dmytro Kuźmenko; poetka Hałyna Kruk; pisarka dla dzieci Olesia Mamczycz; laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, obrończyni praw człowieka Oleksandra Matwijczuk; dziennikarka, korespondentka wojenna Jewgienija Podobna; publicysta, pisarz i dziennikarz Witalij Portnikow; poeta, tłumacz, eseista, badacz literatury Ostap Sływynski; pisarka Svitłana Taratorina; pisarka dla dzieci Hałyna Tkaczuk; poetka, wolontariuszka, żołnierka Jaryna Czornohuz, tłumaczka i współzałożycielka Kijowskiego Comic Con Maria Szahuri; wydawca komiksów ("Wolia") Denys Fadiejew. Na targach prezentowana będzie wystawa plakatów Klubu Ilustratorów Pictoric.

Książka ukraińska naprawdę w tych czasach rosyjskiej agresji nabiera szczególnego znaczenia. Myślę, że każdy Polak, każda Polka, każdy kto chce zrozumieć Ukrainę, Ukrainę walczącą, musi sięgnąć do książki ukraińskiej, żeby przeczytać i zrozumieć duszę Narodu Ukraińskiego – powiedział ambasador Ukrainy w RP, Wasyl Zwarycz.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzeń w ramach programu Ukrainy – gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

W dniu otwarcia targów, 25 maja o godzinie 16:00, w ramach programu ukraińskiego, na Scenie Plenerowej na pl. Defilad odbędzie się Koncert specjalny z udziałem zespołów instrumentów dętych z orkiestry MASO z Charkowa.

Ukraiński Instytut Książki jest państwową instytucją działającą w ramach Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, która ma na celu realizację polityki państwa w branży wydawniczej, promocję czytelnictwa na Ukrainie, wspieranie działalności wydawniczej, inicjowanie projektów translatorskich oraz popularyzację literatury ukraińskiej za granicą. Od początku 2023 roku Ukraiński Instytut Książki organizował ukraińskie stoiska na międzynarodowych targach książki w Wilnie, Bolonii, Londynie i Lipsku.

